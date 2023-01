AMLO sugiere a Norma Piña erradicar la corrupción en el Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quiere combatir la corrupción, debería empezar con el Poder Judicial. Dijo que no tiene programado reunirse con la titular de la Corte próximamente, aunque existe coordinación para tratar asuntos como el caso Ayotzinapa.

“Me acuerdo que ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el Sistema Anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo, con todo respeto”, afirmó en el salón Tesorería de Palacio Nacional. Afirmó que es mínimo el número de jueces, magistrados y ministros que han sido sancionados por irregularidades.

“Ahí está el Consejo de la Judicatura, ustedes que son investigadores, mirones profesionales, hagan un estudio, de 10 años para acá, no se vayan tan atrás, 20, a cuántos jueces, magistrados y ministros sancionado del Consejo de la judicatura. Pidan ese informe y van a ver que el Poder Judicial es como el castillo de la pureza, hay que seguir insistiendo en esto, y ahí están metidos los conservadores”, apuntó.

Aseguró que hay comunicación entre ambas instituciones pese a las diferencias y que seguirá señalando las cosas que considera que no se llevan a cabo de manera adecuada. Además de esto, descartó que tuviera planeado reunirse con ella.

"Ahora no, ahora no, no, no tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar, lo que llevamos con la corte como una cuestión especial es lo de Ayotzinapa, y esto de los jueces, ahí ya tienen instrucciones Rosa Isela, de qué además de hablar con los ministros por escrito a la consejería la denuncia y si es necesario, y es un asunto de suma gravedad, a la fiscalía de la denuncia", declaró.

Ve AMLO reducción de jóvenes en el crimen por programas sociales

Al presumir que los delitos del fuero federal han ido a la baja durante su sexenio, el presidente dijo que percibe que los programas sociales han cumplido su objetivo sobre los jóvenes al darles oportunidades de desarrollo y alejarlos del crimen; incluso, instruyó este jueves a hacer una investigación al respecto.

“Hoy, ordenamos una investigación para ver las edades de los detenidos porque tenemos la hipótesis, todavía no hemos comprobado, de que ya hay menos participación de jóvenes y eso nosotros lo vinculamos con los programas de atención a jóvenes que no habían antes”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

Los programas sociales que aludió el mandatario federal son las becas para estudiantes como la Benito Juárez, para trabajadores como Jóvenes Construyendo el Futuro y otras. El mandatario federal expuso gráficas con cifras que muestran la disminución en delitos de fuero federal.

“Ahí está, miren, delitos financieros, delitos fiscales, delitos contra la salud a la baja”, dijo.

