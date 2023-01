AMLO afirma que la nueva marcha en favor del INE tendrá de trasfondo la consigna "García Luna no se toca"

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que con el Plan “B” en materia electoral se ponga en riesgo la organización de la elección del 2024 como lo aseguran consejeros del INE, “los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre” por lo que les dijo que se vayan a engañar a otra parte.

“Lo que quieren es seguir atacándonos, a lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir ‘el INE no se toca’, pero lo del fondo sea el decir ‘García Luna no se toca’, porque eso los trae nerviosísimos, están inflando un supuesto problema y que el Poder Judicial resuelva”, afirmó AMLO.

Recalcó que no tiene confianza en los ministros de la Suprema Corte que tendrán que resolver las impugnaciones que se presenten porque la mayoría vienen del antiguo régimen, “ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia, si acaso del Derecho”. Acusó que lo usan como bandera para hacer politiquería.

El presidente dijo que no hay cambio de fondo en materia electoral ya que se mantiene en 500 el número de diputados, se mantiene el presupuesto millonario para los partidos y sólo se presentó una ley “que no tiene alcances mayores”para reducción de sueldos.

“Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien que han hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos, los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre ¿no son ellos los que permiten el relleno de urnas, y la falsificación de actas?, ¿no son las autoridades electorales las que se roban los paquetes?.

El INE asegura que el Plan B de AMLO afectará que organicen las elecciones de 2024. Foto: Archivo

¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto?, ¿que no son estos le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos, por consigna porque se los pidió el presidente de ese entonces? ¡Qué se vayan a engañar otra parte!”, argumentó.

AMLO y su confianza a los ministros

-¿Tiene confianza en los ministros?, se le cuestionó al presiddente en Palacio Nacional.

-No, no, quizás algunos, uno, dos o tres, la mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar una reforma de fondo en el Poder Judicial, aquí lo estamos viendo, respondió.

Lopez Obrador señaló que “lo que predomina, lo que impera es que solo se castiga a quién no pude comprar la inocencia, ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia, si acaso del Derecho, porque todo esto se protege o se usa como excusa en todo como lo que estamos viendo la liberación de presuntos delincuente se utiliza como excusa el derecho”.

SIGUE LEYENDO:

AMLO niega haber dejado sin trabajo a Beatriz Gutiérrez Müller: "Me ayuda voluntariamente"

Rodríguez Bucio: los secuestros en México bajaron casi 80 por ciento

RMG