AMLO niega haber dejado sin trabajo a Beatriz Gutiérrez Müller: "Me ayuda voluntariamente"

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya dejado sin trabajo a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller luego de que se eliminara del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México; el mandatario aclaró que ella no trabaja en el gobierno federal y sólo le ayuda voluntariamente.

“Bueno, acaban de dar a conocer que ya había yo dejado sin trabajo a mi esposa porque había yo cancelado la oficina de la Memoria Histórica. Para empezar no había una institución, como tal, todo era a partir de la presencia y el apoyo voluntario de intelectuales, historiadores, antropólogos y artistas que ayudan en lo de la Memoria Histórica, en recuperar la memoria histórica”, dijo en la Mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Y es que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el 20 de enero pasado un decreto que derogó diversas disposiciones del Reglamento de la Oficina Presidencial, entre ellos la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. La historiadora Beatriz Gutiérrez estaba como presidenta del Consejo Asesor Honorario.

“Beatriz, desde el principio, dijo que no iba ella a ser primera dama ni trabajar en el gobierno, me ayuda voluntariamente. Ella tiene su trabajo, a veces que la voy a ver me dice ‘estoy en mi trabajo’, está en su computadora, en lo que trabaja, que es en la Universidad de Puebla y atendiendo a sus alumnos porque dirige tesis, entonces es su trabajo”, dijo.

AMLO negó haber dejado sin trabajo a Beatriz Gutiérrez. Foto: Archivo

AMLO destacó el trabajo de Beatriz Gutiérrez

López Obrador dijo que la ayuda de Beatriz y de un gran equipo de intelectuales han ayudado a enriquecer “como nunca" el Archivo General de la Nación, destacando que es de los mejores del mundo.

“Todo lo que tiene que ver con Memoria Histórica se ha avanzado muchísimo y se está fortaleciendo el Archivo General de la Nación, como nunca, y van a venir también a informales sobre eso, que es uno de los mejores archivos del mundo el nuestro, lo que era Lecumberri.

“Por cierto, Carlos Ruiz Abreu, que es el director va a ser el orador oficial en el acto para recordar el vil asesinato Madero, el 23 de febrero vamos a tener un acto y él va a ser el orador. No lo sabe, ya se entero ahora, porque es muy bueno, todo su equipo. Todo lo que tiene que ver con archivos, museos, se les da un tratamiento especial”, dijo.

