Zacatecas: familiares de víctimas de feminicidio dudan sobre las investigaciones de la Fiscalía del Estado

El dolor se siente en Colotlán, Jalisco; en el Centro Social de la cabecera municipal se velan los cuerpos de Daniela, Valeria y Paola quienes fueron privadas de la libertad en compañía de José durante el 25 de diciembre mientras regresaban de Zacatecas a Jalisco por la carretera federal 23.

El acompañamiento sincero del pueblo a las familias de las víctimas ha hecho más llevadero el sufrimiento, asegura Daniel Márquez, padre de las hermanas Daniela y Valeria: “Que le doy gracias a todos, no hay palabras para dar gracias a todas las personas que nos han dado una muestra de gratitud, una muestra de apoyo y nos han compartido su oración y en ratos hasta han tomado parte de nuestro dolor y nos han hecho más llevadero esta situación”.

Al dolor se suma la desconfianza de los familiares de las víctimas hacia las autoridades por la versión del múltiple asesinato y la posterior localización de las víctimas: “Pues hay algo de desconfianza, las autoridades están muy mal, estamos muy mal con el gobierno” ¿Por qué hay desconfianza? “Pues porque el gobierno está vendido con la delincuencia, así de fácil”, externó un tío de las víctimas.

Los familiares de Valeria, Paola y Daniel agradecieron el apoyo recibido

Pobladores lamentan falta de apoyo contra la inseguridad

Los pobladores de esta región fronteriza entre Zacatecas y Jalisco se sienten abandonados porque aseguran que no existe autoridad que les proteja ante el asedio de los grupos delictivos, así lo expresó la señora María De la Luz Pérez, quien dirigió los rosarios de este sábado: “Porque desde cuándo ellos supieron y pudieron haber hecho algo y no hicieron nada hasta que no hubo las marchas y la organización de la ciudadanía, cuando vieron que la presión de los medios era mucho, hasta entonces se dignaron a poner las manos pero ni el gobernador de Zacatecas nos dio una respuesta ni el gobernador de Jalisco (…) así sepan que nos están desbaratando y nos están destrozando, no les importa, somos carne de cañón yo no sé en beneficio de qué intereses”, indicó la habitante de Colotlán.

El velorio de Daniela, Viviana y Paola se extenderá hasta el domingo para esperar a los familiares procedentes de Estados Unidos; luego de una misa en el templo San Luis del centro de Colotlán, las hermanas Daniela y Viviana, así como su prima Paola descansarán eternamente en el cementerio de Guadalupe.

