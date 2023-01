AMLO: No hay suspensión del juez a construcción del Tramo 5 del Tren Maya

De gira por el sur del país para supervisar la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, este sábado que no existe al momento ninguna orden de suspensión judicial sobre la obra del Tramo 5, como aseguraron los ambientalistas del colectivo #SélvameDelTren.

“No hay suspensión, no existe, ayer me preguntaron eso y es un escrito que todavía no resuelve el juez”, dijo el mandatario federal, en una breve entrevista en Quintana Roo previo a continuar la supervisión de la obra, que realiza desde el pasado viernes.

Y es que el pasado 19 de enero, #SélvameDelTren, que acusa la devastación de la selva por la ruta del Tren, difundió un comunicado en el que señala que el juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán otorgó una nueva suspensión provisional del Tramo 5 Norte y Sur, el cual ordena que la obra se frene de inmediato.

De manera contraria, el funcionario federal dijo que las obras siguen con celeridad, porque en diciembre de este año se va a inaugurar el tren, y para ello decidió supervisar los trabajos cada 15 días.

“Quintana Roo, cada quince días porque tenemos que supervisar la obra del Tren Maya, va avanzando y se va a inaugurar en diciembre de este año, pero tenemos que estar constantemente supervisando, están trabajando bastante bien las empresas, los ingenieros militares y la gente de Quintana Roo y de toda la península de Yucatán están ayudando, están apoyando”

AMLO aseguró que no hay suspensión contra el Tramo 5 del Tren Maya

FOTO: Archivo

SEGUIR LEYENDO:

AMLO veta reformas a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios por inconstitucionales

AMLO prevé que el Tren Maya mueva 3 millones de turistas: "Para un turista nacional va a costar menos"

Adán Augusto es respaldado por el futbol mexicano, Dos Santos y Layún le mandan mensajes de apoyo