VIDEO | Guadalajara enloquece por un In-N-Out: acampan para comparar una hamburguesa

La famosa cadena estadounidense de comida rápida In-N-Out abrió una nueva sucursal por tiempo limitado en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco y rápidamente cientos de personas se dieron cita para probar sus populares hamburguesas. A través de redes sociales diversos internautas compartieron una escena como sacada de película, pues en las imágenes se observa a una gran cantidad de habitantes haciendo inmensas filas para poder ingresar al establecimiento y degustar de los platillos que se ofrecen.

Fue a través de su pagina oficial de Facebook que la compañía anunció la nueva ubicación y dio a conocer que tendría un horario limitado de 11:00 a 15:00 horas de este miércoles 18. Derivado de la publicación comensales ansiosos por probar las tradicionales hamburguesas acudieron al establecimiento y realizaron largas filas para poder ingerir los alimentos. Internautas señalaron que los interesados solo podían adquirir un combo de hamburguesa, papas y refresco por persona.

Usuarios en redes sociales informaron que los precios de las hamburguesas van desde 70 pesos y los combos desde $100. Cabe mencionar que desde que la cadena de alimentos hizo el anuncio oficial en su cuenta de Facebook se dio a conocer que las hamburguesas tendrían disponibilidad limitada, razón por la cual cientos de personas decidieron madrugar y acudieron a realizar filas para degustar del alimento. Sin embargo, internautas se burlaron de los hechos y lanzaron sus mejores memes en redes sociales.

"Las hamburguesas son buenas, pero no para tanto", "Yo soy de otro Guadalajara, de uno que no hace fila desde la madrugada por un In-N-Out", "La neta sí están ricas, pero no tengo tanta paciencia", "No entiendo a estas personas", "Pasa que se abre una nueva tienda de cualquier cosa que sea gringa", "Que raros son en Guadalajara" y "En CDMX paso lo mismo con Shake Shake", son algunos de los comentarios que han circulado en redes sociales en torno a las filas para comer en In-N-Out.

La tienda temporal de In-N-Out está ubicada en la avenida Pablo Neruda #3970 en Zapopan, colonia Colinas de San Javier. Cabe mencionar que meses antes se había rumorado que la cadena de hamburguesas se expandiría en México, pero en su momento el restaurante desmintió los comentarios.

