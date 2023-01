Las 3 hipótesis de AMLO sobre el vínculo de Felipe Calderón con García Luna: “en una se dejó engañar”

Sobre el posible vínculo del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en el caso de narcotráfico que enfrenta su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en Palacio Nacional sus tres hipótesis sobre la participación que habría tenido el exmandatario durante su administración donde declaró la guerra al crimen organizado.

López Obrador indicó en la Mañanera que en la primera de sus hipótesis García Luna sea declarado inocente por la Corte de Estados Unidos al no tener las pruebas suficientes para comprobar que colaboraba con el Cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, por lo cual Calderón Hinojosa "no tendría por qué preocuparse".

En la segunda, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que el ex secretario de Seguridad es declarado culpable por sus nexos con el narco, pero Felipe Calderón no estaría enterado de la situación hasta que el ex funcionario federal fue detenido, por lo cual, el exmandatario de extracción panista fue engañado.

“No es inocente García Luna, pero que Felipe Calderón no esté involucrado, que no se enteró. Es un hecho de que (Genaro García) se convirtió en hombre cercano y de toda la confianza, de eso no hay duda, fue avanzando avanzado hasta que se puso de lado de él (Calderón), pero tampoco eso significa que él (Calderón) esté involucrado ahí.

García Luna fue un funcionario de confianza de Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro

Lo que pudo haber sucedido en el caso es que él (Calderón) no tuvo cuidado y se dejó engañar, o lo engañaron, tampoco se descarta, porque en politica los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad, eso de las lealtades es muy relativo, por eso de que se habla que ‘somos muy leales a usted y eso’, ando buscando al tonto que se lo crea, la lealtad tiene que ser al proyecto, a los principios”, señaló el presidente López Obrador.

Calderón habría confiado demasiado en García Luna

Agregó que el expresidente Calderón confió demasiado en su secretario de Seguridad Pública para atender el tema del narcotráfico, y por ello el funcionario fue ganando poder. “Que si estaba involucrado y lo engañó y sintió que era muy eficiente, también sucede así, hay algunos que son así resuelven todo, ‘afanosistos’. Sí apantallan y sorpresas te da la vida, entonces pues pudo ser eso", acotó.

AMLO dijo que Calderón habría confiado demasiado en García Luna. Foto: Archivo

Señaló que Genaro García Luna logró mantener relaciones también con funcionarios estadounidenses, por lo que pidió a las autoridades de aquel país que se investiguen los contactos del ex servidor público. Ante ello, puso como ejemplo una fotografía que publicó hace algunos días el New York Times, donde se le ve acompañado con la entonces jefa del Departamento de Estado, Hillary Clinton.

“Esa foto con Hillary Clinton es de su prepotencia sin limite, esa una gente que se siente superior a todo, él es el poder, encarna el poder”, dijo AMLO.

En ese sentido argumentó: "Tenía relaciones que pueden ser de trabajo, con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, entonces, por eso es muy importante el juicio, ¿hasta dónde estaban metidos los agentes, o autoridades de Estados Unidos, las agencias?, cuestionó.

García Luna con Hillary Clinton. Foto: Presidencia / NY Times

Y en la tercera de sus hipótesis, AMLO indicó que Genaro García es declarado culpable y que Felipe Calderón sí sabía de sus nexos con Joaquín “El Chapo” Guzmán y con el Cártel de los Beltrán Leyva. Agregó que no desea mal a nadie al aclarar que el caso de García Luna sirva como ejemplo para evitar que surjan los mismos casos de corrupción.

“Hay que esperar que se aclare, no le deseo mal a nadie, (medios dicen que) si le va mal a García Luna les va mal a la posición. No, no estamos pensando en eso, lo que queremos es que ya no se repita los agravios al pueblo, la corrupción, la impunidad”, dijo AMLO.

Finalmente López Obrador sentenció que en caso de que Genaro García Luna sea declarado inocente por parte de las autoridades de Estados Unidos, el caso "sería un fiasco, más que eso, una injusticia... Si han transcurrido tres años y se habla de muchísimos testigos”.

RMG