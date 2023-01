AMLO: "Si declaran culpable a García Luna, EU tendría que devolver lo robado a México"

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este miércoles que si las cortes estadounidenses encuentran culpable de lo que acusan a Genaro García Luna, Estados Unidos debería devolver a México lo que le decomisaron al exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón y que presuntamente derivó de un robo al erario público.

En la Mañanera en Palacio Nacional, se preguntó al mandatario si el gobierno federal pedirá la devolución de recursos si se acredita que García Luna hizo fortuna a costas del erario público, además de acuerdos con grupos del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

“Claro, claro que sí, o sea, lo estamos planteando ya en general, en todos los casos, lo que es dinero de México tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos nos tienen que devolver el dinero, sea la cantidad que sea, eso lo hemos venido planteando en todos los casos”, contestó.

También se le cuestionó si el gobierno federal también actuaría contra expresidentes como el panista Felipe Calderón, en el caso de que García Luna declare en su contra por presunta colusión con grupos criminales.

“Vamos a esperar, vamos a esperar, no nos adelantemos, se tiene que ver qué relaciones habían si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín, y quiénes se beneficiaban, qué otras autoridades.

El ex secretario de Seguridad luce con más canas en su juicio. Foto: Especial

Todo eso va a salir o sin aceptarlo la autoridad tiene que presentar pruebas porque cómo van a tener a una persona tres años detenidos, va a juicio y no tiene pruebas, sería un fiasco, más que eso, una injusticia. Pero si han transcurrido tres años y se habla de muchísimos testigos”, respondió.

AMLO exhorta a la fiscalía de EU a transparentar las pruebas

López Obrador exhortó a las autoridades judiciales de Estados Unidos a transparentar las pruebas en el juicio contra García Luna, de quien dijo también fue colaborador en instituciones de seguridad con los expresidentes Vicente Fox Quesada y Ernesto Zedillo Ponce de León.

También pidió a la justicia estadounidense no excluir a autoridades de ese país que tuvieron complicidad con García Luna. Antes, el mandatario federal pidió proyectar en la pantalla del Salón Tesorería una nota del New York Times sobre García Luna, en la que aparece en fotografías con Hilary Clinton, cuando era secretaria de Estado; también, una fotografía del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto.

García Luna podría ser sentenciado a cadena perpetua. Foto: Archivo

Además me llama la atención esto, primero, los abogados, no se involucre autoridades de Estados Unidos. No, esto lo dice el juez.

"Los abogados lo que quieren es que sí participen, porque los abogados lo que, me imagino que sostienen es que fueron acciones concertadas. Eso es lo primero. Yo soy de la idea de que si estuvieron involucradas autoridades de Estados Unidos, que sean llamados a declarar y que participen.

“Lo otro, también llama mucho la atención, eso sí de los abogados de García Luna, que no quieren que se tome en cuenta la riqueza de García Luna a partir de que concluyó su periodo. El que nada debe nada teme, cómo es que nada más mientras fui servidor público ya los negocios que hice, que son negocios privados y la riqueza que obtuve no tiene por qué tomarse en cuenta”, dijo.

RMG