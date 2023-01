El Congreso de la Unión va por Mauricio Toledo: exhortarán a la FGR para agilizar extradición

La Comisión Permanente propondrá exhortar a la Fiscalía General de la República a continuar y sustanciar las investigaciones en contra de Mauricio Toledo, para lograr su extradición de Chile, por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Manuel Alejandro Robles, diputado federal por Morena, indicó que luego de que las autoridades chilenas rechazaron trasladar al exfuncionario público por el delito de enriquecimiento ilícito, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por resultar un delito menor para aquella nación, la FGR, debe insistir con los delitos que le corresponde.

Durante la reunión de trabajo de la Primera Comisión de la Comisión Permanente con las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el legislador expuso que el llamado a las autoridades de justicia de México es para que, en la CDMX, no se quede en el imaginario, la idea de que el exdiputado federal del Partido del Trabajo, no será llamado a rendir cuentas.

“Lo cierto es que no se le negó la extradición por los delitos del orden federal; la Fiscalía de la República no ha hecho la vinculación a proceso, no se ha llamado a juicio a Mauricio Toledo por las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, quien precisamente lo está acusando por operaciones con recursos de procedencia ilícita”, expuso.

Insistió en que, al no realizarse la petición, el país sudamericano no se ha visto en la necesidad de revisar una orden de extradición. También argumentó que “hay todavía mucha legislación en Chile con reminiscencia pinochetista; el tratado México – Chile prevé que necesitan ser superiores las sanciones cuando se trate de prisión corporal, y en Chile no amerita prisión corporal el ilícito, por lo que no se concedió (la extradición) por los delitos del fuero común”.

Alfredo Botello indicó que se debe ahondar y determinar la existencia de delincuencia organizada

Alfredo Botello, senador del PAN, quien apoyó el exhorto a la FGR, indicó que se debe ahondar y determinar la existencia de delincuencia organizada, y en base a ello, hacer las gestiones correspondientes y la petición, ante el gobierno de Chile, para que pueda ser extraditado y juzgado en México.

“Que se hagan las investigaciones correspondientes, que se lleguen a las determinaciones correspondientes, también, y que dado el caso sea juzgado en México en base a las pruebas, en base a los hechos y que no se esté tergiversando el derecho, las pruebas, como desafortunadamente en el caso de la Procuraduría de la Ciudad de México, en muchas ocasiones, o en varias ocasiones se ha dado muestras en ese sentido”, dijo.

La diputada del PRI, Jacqueline Hinojosa, indicó que la solicitud debe realizar con la Fiscalía General de la Ciudad de México, que es la autoridad competente para continuar con las investigaciones por lo que el exhorto, como se solicita, no está debidamente fundado y soportado técnicamente, por lo que propuso revisar las normas.

“En tal virtud, se propone que se revise el marco jurídico nacional e internacional en materia de extradición para que, con base a las disposiciones aplicables, se tenga la propuesta de un resolutivo que esté debidamente fundado y motivado, al estarse solicitando la actuación de una autoridad, orientando con precisión el objetivo y el contenido del exhorto”, dijo.

