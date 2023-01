Rector de la UdeG afirma que ¡La manada está completa! y se levanta campamento frente a Casa Jalisco

Con un “¡Aquí está su manada!”, se dio la bienvenida a Javier, Iván y José en sesión del Consejo General Universitario que sesionó de forma permanente hoy en el campamento denominado Resistencia, instalado en Casa Jalisco. Entre porras y aplausos los leones recibieron a los recién salidos del penal de Puente Grande por sus ideales de recuperar espacio público para la gente. Recordemos que los estudiantes acamparon por 144 noches en el Parque Huentitán para impedir que se construyeran torres de departamentos, seguirán un juicio por despojo con el agravante de violencia, porque eran más de tres las personas que durmieron en el lugar.

Los muchachos agradecieron el apoyo de sus compañeros y de la sociedad. El rector Ricardo Villanueva dijo que ya está completa la manada. Pero no cantó victoria en este caso ya que ahora la UdeG irá por una sanción para el juez y por demostrar la inocencia de los jóvenes.

“Esto no debió de haber sucedido, pero estamos felices; hoy el gobierno no los liberó, sino los jaliscienses, los mexicanos, las organizaciones civiles, también el gobierno federal, los senadores, los diputados, los partidos políticos, las familias, la comunidad universitaria”, enfatizó Villanueva.

"Estamos aquí en libertad gracias a cada una de las y los universitarios" Foto: Especial

Recuentro con familiares

Hoy los muchachos se reencuentran con sus familiares y se levanta el campamento de la calle Manuel Acuña frente a la residencia oficial jalisciense. Pero lo que no se levantó es el estado de emergencia para la Casa de Estudios.

"Esto seguirá generando suspicacia e incertidumbre. Yo viví un momento de frustración de no creer el nivel tan bajo de la política en Jalisco. Debemos estar alertas porque esto fue un mensaje político a la UdeG y a los activistas. Esto rebasó todas las barreras de lo permitido. Fue algo que el gobernador nunca debió hacer y hasta que no se nos regrese la tranquilidad y que venga la concordia y acuerdos en Jalisco, pido que no levantemos el Estado de emergencia”.

Como parte de la sesión del CGU, los muchachos externaron su sentir, Iván Ilich Cisneros reconoció que le hervía la sangre: "después de seis días en la penal por un gobernador sin escrúpulos, salgo y veo a todas las personas que nos estaban apoyando”.

José Alexis Rojas, con voz entrecortada agradeció la muestra de apoyo: "Gracias a ustedes hoy estamos libres, gracias a las ciudadanas y los ciudadanos. Con la UdeG todo, sin la Universidad nada. Los quiero".

Mientras que el exdirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, activista y residente de Huentitán, Javier Armenta señaló: “Estamos aquí en libertad gracias a cada una de las y los universitarios que con mucha valentía alzaron la voz. La justicia desafortunadamente se negocia en Jalisco, pero existe. Hay presos políticos que no tienen la oportunidad de pertenecer a esta comunidad”.

