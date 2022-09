Sale otra mujer de la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla

La mujer salió este miércoles de la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla junto con su hijo de tres años de edad, quien nació en la prisión y vivió con ella.

Se trata de la cuarta mujer que obtiene su libertad tras la visita a esta cárcel del ministro presidente Arturo Zaldívar y después de que se firmó el convenio entre el Poder Judicial de la Federación y el gobierno de la Ciudad de México.

El ministro presidente Arturo Zaldívar deseó suerte a Alicia en esta nueva etapa.

Zaldívar deseó suerte a Alicia en esta nueva etapa Foto @SCJN

“Vamos a seguir trabajando por ustedes y espero que sigamos teniendo buenos resultados para hacer diferencia en las vidas de ustedes”, dijo el presidente del máximo tribunal.

Netzaí Sandoval, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, destacó los resultados de ese convenio y detalló que Alicia fue sentenciada por el delito de robo.

Piden reflexionar a los jueces y juezas

“Me parece que este caso tiene que hacer reflexionar a las juezas y a los jueces de nuestro país porque cuando una mujer, que además estaba en una situación vulnerable, que además había tenido una participación totalmente colateral y a la que se le acusaba de un delito meramente patrimonial se le condena a privación de libertad.

“Y no se valora que se recuperaron los bienes, no se valoran todas las circunstancias atenuantes, estamos condenando no solamente a una mujer sino también a su familia a una pena, tenemos un sistema de justicia que tiene a niños y a niñas privados de libertad”, dijo.

La pena que se le impuso a Alicia es de seis años y ocho meses de cárcel y ahora que salió de prisión con un beneficio preliberacional debe ir a firmar periódicamente ante la autoridad correspondiente.

“En las entrevistas ella (Alicia) hace referencia que quiere introyectar valores a su hijo, quiere que estudiey quiere trabajar para él, creo que eso es lo que podemos reasltar“, señaló Alma Delia González Gómez, defensora pública de Alicia.

Alicia destacó que muchas personas que están en reclusión son inocentes.

