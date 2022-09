Invitan al XIV Congreso Mundial de las Familia México 2022

El Congreso Mundial de las Familias (WCF) es un evento público internacional e interreligioso que busca unir y equipar a líderes, organizaciones y familias para afirmar, celebrar y fortalecer a la familia como el entorno fundamental y natural clave para el florecimiento de individuos maduros y sociedades sostenibles.

La familia es su hábitat natural, la primera comunidad de vida, espacio de pertenencia, acogida y encuentro. Desarrolla y humaniza como ninguna otra institución, nos impulsa a la plenitud. Pero no es ajena al conflicto y al sufrimiento. No hay familias perfectas; las hay más o menos funcionales. Un sinnúmero de desafíos y anhelos, de circunstancias internas y externas, ponen a prueba a sus integrantes día a día, para las cuales normalmente no estamos suficientemente preparados.

18 años tardó en regresar el congreso.

Debemos reconocerlo y acompañar a las familias en el desarrollo integral y pleno de sus miembros, en beneficio de cada uno en lo individual y de nuestra sociedad en su conjunto.

El congreso contara con la presencia de más de 50 especialistas en diferentes temas, WCF 2022 es el punto de encuentro de connotados expertos, políticos, líderes sociales y religiosos en el ámbito del matrimonio, la familia y la libertad:

La unión de la familia es lo más importante.

S.E. Card. Arzobispo Carlos Aguiar Retes? / Arzobispo Primado de México?

Tomás Melendo Granados / Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Presidente de Edufamilia.?

Christopher West? / Fundador del Instituto TOB (Theology of the Body)

Nicky y Sila Lee / Creadores del Curso para Matrimonios ALPHA

Juan Manuel Cotelo / Director y cineasta

S.E. Card. Gerhard Ludwig Müller / Sirvió como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe

Jim Daly / Autor, locutor y Presidente de Focus on the Family

Pastor Cash Luna / Fundador y pastor general de la Iglesia Casa de Dios

Dr. José Medina Mora Icaza / Presidente Nacional de COPARMEX

Dra. Sharifa Noaman Al-Emadi / Directora Ejecutiva del Instituto Internacional de la Familia de Doha, Qatar

Julia Borbolla / Psicóloga especializada en niños, niñas y adolescentes

Dr. José Antonio Lozano Díez / Presidente de las Juntas de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE

P. Guillermo Serra, L.C. / Formador en temas de espiritualidad y matrimonio

Dra. Meg Meeker / Pediatra, madre y autora de best-sellers

Brian Brown? / Presidente de la Organización Nacional para el Matrimonio y de la Organización Internacional para la Familia (IoF) y de World Congress of Families

P. Ángel Espinosa de los Monteros, L.C. / Autor y conferencista en temas de matrimonio y familia

Andrés Spyker / Pastor de la Iglesia Más Vida?

Antonia Salzano / Mamá del Beato Carlo Acutis

S.A.S. Gloria Thurn und Taxis / Aristócrata, princesa alemana, figura social y viuda de Juan Bautista de Thurn y Taxis, XI príncipe de Thurn y Taxis

Dr. Allan C. Carlson ?/ Presidente Emérito del Centro Howard para la Familia, la Religión y la Sociedad y Director del Centro de Estudios sobre la Familia en América.

Dr. Enrique Rojas / Catedrático de Psiquiatría y Director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid

Rorro Echávez / Creador de contenido positivo

Así mismo contara con más de 40 horas en contenido presencial, más de 20 nacionalidades y más de 1200 instituciones representadas.

