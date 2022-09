Ignacio Mier califica de valientes a diputados del PRI por apoyar iniciativa sobre el Ejército

Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, pasaron de “Traidores a la patria” a un total reconocimiento por parte del coordinador de Morena, Ignacio Mier.

En un mensaje en twitter, Mier Velasco reconoció la valentía tanto del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas como del coordinador parlamentario tricolor, Rubén Moreira, luego de que señalaron que apoyarán la propuesta de la legisladora Yolanda de la Torre, para permitir que el Ejército mexicano permanezca en las calles hasta el 2028.

"Por encima del interés particular o de partido debe estar nuestra nación", señaló.

"Reconozco sin tapujos a Rubén Moreira y a Alejandro Moreno por apoyar la iniciativa de la valiente Diputada Yolanda de la Torre que garantiza la profesionalización de la Guardia Nacional. A favor de todo”, suscribió.

Respaldan acciones del PRI Foto: Especial

No hay marcha atrás en la iniciativa

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, señaló que no habrá marcha atrás en la iniciativa que modifica el artículo quinto transitorio de la Ley de Guardia Nacional, por lo que no pedirán a la diputada federal que la retire; “No, jamás le pediría eso a la diputada, eso ofende a las mujeres, eso ofende a los legisladores, y además, yo con todo respeto, hago un reclamo a muchas posiciones que he escuchado en los medios, ella tiene otras reformas en materia de niñez que están en la Constitución, y como ella dice, nunca le preguntaron por cierto”, indicó.

Por su parte, el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, confió en que los priistas en el Senado de la República detengan la propuesta de Yolanda de la Torre.

Señaló que, pasando este proceso en la Cámara alta, revisarán y analizarán las posibilidades de continuar con la coalición electoral “Va por México”.

Por lo pronto, este viernes se prevé una reunión entre los integrantes del PRI en la Cámara de Diputados con el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval para hablar sobre el tema.

DRV