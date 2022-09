Ignacio Mier: “Ahorro y disciplina fiscal sin afectar programas sociales, criterios del Paquete Económico"

Adelanta el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier que no habrá sorpresas en la entrega del Paquete Económico que enviará la Presidencia de la República este jueves a San Lázaro.

Al acudir al Conversatorio de Donación de Órganos, ofreció disculpas por llegar tarde y señaló que estuvo en una reunión en donde se le informó de los detalles sobre los criterios que se aplicarán para el gasto en el 2023, en donde adelantó que no habrá incremento en los impuestos, ni nuevas obligaciones fiscales.

“Les comento, los criterios de Política Económica van a seguir en el mismo sentido que se han venido manejando, la política fiscal monetaria y presupuestal de nuestro país. Esto significa que el costo de los incrementos en los servicios los va a absorber el gobierno, no va a ser la población, no va haber incremento en ninguno de los impuestos, no se va a recurrir a la vieja consigna de políticas de contra cíclica, sino que se va a seguir fomentando el ahorro y la disciplina por parte del gobierno, sin sacrificar los programas sociales ni la salud, menos la educación. La salud y la educación son fundamentales para el desarrollo de la sociedad y de nuestro país”, expuso en el Salón Verde.

Explicó además que, la administración pública federal no contratará deuda, ni violentará los criterios de déficit fiscal, garantizando que se mantendrá una absoluta disciplina fiscal para que México, no resienta los efectos de la crisis mundial que se padece derivado de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

La administración pública federal no contratará deuda, ni violentará los criterios de déficit fiscal Foto: Especial

Importancia de la donación de órganos

En este marco, el titular de la JUCOPO, resaltó la importancia de impulsar una política de donación de órganos, por lo que indicó que acompañarán la minuta de que impulso desde el Senado, la actual gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, por lo que pidió ser empáticos con los más necesitados, no solamente en una situación de precariedad salarial o alimentaria, sino también de la salud, porque está vinculada a la calidad de vida.

“Si nosotros, de este foro, de esta minuta que recoge en esencia prácticamente como llegó del Senado de la República, que tiene el aval técnico, jurídico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que algo sabe de esto, de los trasplantes, si alguien sabe y si hay una institución de nuestro país que sabe de eso, es el IMSS, debemos de hacer un esfuerzo colectivo. Esta iniciativa que impulsó en el Senado como senadora Lorena, como legisladora, vamos a acompañarla. Yo lo he comentado con ella”, aseguró.

