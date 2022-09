Violencia Ácida: Diputados aprueban reforma que tipifica el ataque en grado de tentativa

Por unanimidad de 480 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para considerar como violencia física el ataque con ácidos, sustancias corrosivas, entre otras, también conocida como “violencia ácida”.

Al presentar el dictamen en tribuna, la diputada de Morena Julieta Vences, señaló que este es un primer paso para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas, la legisladora se refirió al caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue rociada con ácido sulfúrico por órdenes presuntamente de su ex pareja sentimental Juan Vera Carrizal, dijo que este uno de los casos registrados en el país.

El dictamen que reforma el artículo sexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tiene el propósito de visibilizar y reconocer como parte de la violencia física, los ataques perpetrados mediante el uso de ácido, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes tóxicas o inflamables.

Este es un primer paso para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas Foto: Especial

“Los ataques con ácido tienen una gran carga simbólica ya que no solamente causan un enorme dolor físico a las víctimas, sino que también buscan marcarlas de por vida, porque por el estereotipo de esta sociedad no te contratan en ningún trabajo, porque tienes que estar acudiendo al doctor y al hospital a realizarte diferentes cirugías”, señaló.

Con estas reformas, la nueva redacción del texto establece que: “La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas”.

¿Saben con cuánto dinero puedes lastimarle la vida a una mujer, a una niña en nuestro país? Con tan solo 135 pesos se puede llegar a destruir la vida y la tranquilidad de una mujer, pues este tipo de sustancias se consiguen hasta en una tlapalería, cualquiera puede comprarlas, cualquiera puede adquirirlas y destruirte la vida”, señaló Vences.

Acompañada de diputadas de su bancada, con carteles con las leyendas “¡No estás sola!”, “¡Vivas nos queremos!”, una las proponentes de la reforma, la diputada del PT, Margarita García, señaló que la violencia contra las mujeres ha ido en aumento en los últimos años, detalló que a la fecha van 47 ataques de este tipo en diferentes entidades del país.

La legisladora dijo que con la aprobación de esta reforma se abre la puerta para que se pueda tipificar este delito en el Código Penal Federal.

“Se debe reconocer que es un tipo de violencia por razón de género. No podemos pasar esta Legislatura permitiendo que las mujeres sigan pidiendo en la calle, que sigan pidiendo en las instituciones, justicia, y que nosotros en esta 65 legislatura no lo aprobamos, como la legislatura de la paridad, de la inclusión y de la diversidad, no podemos permitir que las cifras aumenten”, señaló la petista.