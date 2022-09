Damnificados de Tula denuncian abandono del Gobierno federal a un año de las inundaciones

A un año de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula, los damnificados de los municipios del sur del estado denunciaron que fueron abandonados por el Gobierno federal que no implementó las acciones necesarias para atender las problemáticas reales del cauce.

Abel Castro Medina, habitante de la colonia 16 de Enero del municipio de Tula, refirió que el gobierno federal no ha realizado obras suficientes para evitar que se presenten nuevas inundaciones en la región, por lo que existe el riesgo de que se vuelvan a presentar este tipo de incidentes.

Romina Cornejo Estrada, vecina de la colonia Centro, expresó que no ha existido seguimiento por parte de la Federación y las obras que comenzó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no han permitido una ampliación del cauce del río para que no se presente el envío de agua de las zonas centrales.

De la misma manera, Cristina García Tecontero, habitante de la colonia 16 de Enero, también coincidió en que no han existido medidas necesarias por parte del Gobierno federal, por lo que temen que con la temporada de precipitaciones nuevamente se susciten nuevos incidentes.

Los damnificados de Tula afirmaron que tampoco el gobierno estatal les brindó apoyos y el ayuntamiento los ha abandonado, por lo que la mayoría de las personas perdieron sus bienes y hasta el momento no han recuperado sus propiedades en su totalidad.

La Gran Asamblea enfatizó que las autoridades federales, estatales y municipales no se han enfocado en crear un plan general de prevención de percances similares por el suministro de aguas residuales de los túneles emisor central y oriente de la Ciudad de México.

El pasado 6 de septiembre de 2021 se desbordó el río Tula, lo que ocasionó inundaciones en diferentes municipios del sur de la entidad, donde resultaron damnificados más de 32 mil personas, aunado a que 16 personas fallecieron en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

