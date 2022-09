Autoridades rescataron a tres pasajeros del autobús arrastrado por la corriente en Loreto, BCS

La tarde de este miércoles 7 de septiembre el gobierno de Baja California Sur informó que un camión de pasajeros fue arrastrado por un arroyo en Loreto que el conductor intentó cruzar.

Autoridades activaron los protocolos de emergencia, por lo que buscarán salvar a quienes viajaban adentro. De acuerdo con los últimos reportes, fueron rescatados 3 pasajeros con vida.

Elementos de Protección Civil, Policía Estatal y Municipal se encuentran en el lugar para realizar labores de rescate.

La noticia la dio a conocer la alcaldesa del municipio de Loreto, Paola Cota Davis durante la sesión del consejo estatal de Protección Civil.

Autoridades realizaron labores de rescate en la zona

Foto: Especial

El reporte de las 16:15 horas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informa que el huracán Kay se encuentra a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y su trayectoria aún se desplaza de forma perpendicular a la península.

El gobernador Víctor Castro, visiblemente sorprendido, exhortó a la población a no cruzar arroyos.

“Esperemos que no pase a mayores la situación. Hemos repetido y hemos hecho lo posible por insistirle a la gente para que no atraviese las corrientes. Que no desafíen el temporal, por favor”, expresó.