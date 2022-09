Realiza IMSS más de 155 mil atenciones médicas durante la 14ª Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios de Salud

Durante la 14ª Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó cerca de 150 mil acciones entre cirugías, consultas, detecciones y trasplantes, a fin de incrementar el acceso a la atención médica conforme el Plan Nacional de Recuperación de los Servicios de Salud diferidos por la pandemia de COVID-19.

En los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), del 23 al 25 de septiembre se llevaron a cabo 71 mil 338 consultas de Medicina Familiar, 24 mil 10 consultas de Especialidad, dos mil 720 Cirugías y 52 mil 310 detecciones de enfermedades crónico-degenerativas.

Se priorizó la atención conforme las especialidades con mayor diferimiento de Consulta Externa y Cirugía en Segundo y Tercer Nivel, así como las Acciones Preventivas Integradas y Consulta de Medicina Familiar en el Primer Nivel.

Del 23 al 25 de septiembre se realizó la jornada en las 35 Oficinas de Representación del IMSS en los estados y en 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Respecto a las especialidades quirúrgicas, las que tuvieron mayor demanda durante la jornada fueron: Cirugía General y Oncológica, Ginecología, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia, y Oftalmología. Entre las especialidades de consulta externa más requeridas están: Anestesiología, Cirugía, Ginecología, Medicina Interna, Oftalmología, Pediatría, y Traumatología y Ortopedia.

Además, se realizaron 18 trasplantes totales, de estos 12 fueron de riñón, cuatro de córnea, uno de células hematopoyéticas y uno de hígado; se concretaron nueve donaciones cadavéricas, de las cuales, dos fueron multiorgánicas en las UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y en el Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 Monterrey.

También siete donaciones de tejidos en el Hospital de Especialidades de Veracruz; Hospital de Cardiología No. 34, de Monterrey, Nuevo León; Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 de Mazatlán, Sinaloa; el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Orizaba, Veracruz; y el HGR No. 6 Ciudad Madero; en total se procuraron cuatro riñones, un hígado y 16 córneas.

En estas intervenciones se cuenta con protocolos de bioseguridad sanitaria para reducir la cadena de contagio por COVID-19, que incluyó la toma de PCR en los pacientes receptores y donadores.

Actualmente el IMSS cuenta con aproximadamente 70 millones de derechohabientes.

En el OOAD Durango se contó con la participación de cuatro Hospitales y 31 Unidades de Medicina Familiar, el mayor porcentaje de consultas de especialidad otorgadas fueron de Ginecología, Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, Cirugía y Medicina Física y Rehabilitación; además se realizaron auxiliares de Diagnóstico como estudios de laboratorio, Radiodiagnóstico, Ultrasonidos, tomografía), Electrocardiografía, Fisioterapia), Electromiografías y Fluoroscopía.

En Michoacán, las unidades de Primer Nivel de atención intensifican las actividades de detección de enfermedades crónicas y promoción de la prevención del Embarazo en la Adolescencia, detección de cáncer cérvico uterino y de cáncer de mama por mastografías; fortalece el CHKT en línea y promoción de PrevenIMSS en actividades extramuros en empresas, escuelas de educación media superior y salas de espera.

En el OOAD Sinaloa se llevaron a cabo acciones de apoyo a la vacunación COVID- 19 en puntos definidos por la Brigada Correcaminos, se aplicaron de 2 mil 813 dosis en los diferentes grupos de edad. En actividades de Medicina Familiar, destacaron actividades de planificación familiar con la realización de 37 procedimientos de vasectomía.

En el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, se efectuaron 35 cirugías de Cirugía General y Reconstructiva, Neurocirugía, Coloproctología, Urología y en Unidad de Trasplantes; en Consulta Externa se proporcionaron 245 consultas en las especialidades con mayor diferimiento y en Auxiliares de Diagnóstico se realizaron 226 estudios y/o procedimientos de Medicina Nuclear, Imagenología, Hemodinamia, Marcapasos y Electrofisiología.

