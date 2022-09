Se acabó el pleito en Va por México: PRI, PAN y PRD aprueban coalición contra Morena en el Edomex

Con la oposición de Morena, en el pleno de la Legislatura mexiquense se avaló por mayoría de votos los gobiernos de coalición, figura que se podrá aplicar en la elección a gobernador del 2023 y permitirá a los partidos del PRI, PAN y PRD concretar una alianza.

El dictamen y los dos proyectos de decreto aprobados realizan adiciones al Código Electoral y la expedición de una nueva Ley que regule los gobiernos de coalición en la entidad.

Mediante los mismos, garantizan a los partidos que hagan alianza para la elección a gobernador del 2023, tengan espacios en la administración estatal y los mismos se definan desde el convenio de coalición que registren.

Con las adecuaciones, se establece que las coaliciones o candidaturas común, los partidos establezcan un acuerdo específico de cómo integrarán el gobierno y los espacios que les corresponde a cada fuerza política tanto en secretarías y organismos auxiliares, y prever la plataforma electoral.

El convenio deberá suscribirse por quien encabece la candidatura y los dirigentes de los partidos coaligados, ante el órgano electoral.

Pero a su vez, también contempla el tema de incumplimiento de acuerdos y recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de México.



Además, se especifica que el gobierno de coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática y señala que la alianza se mantendrá en el ámbito legislativo para atender la plataforma electoral.



Y finalmente, cuando el Ejecutivo opte por ejercer la figura elaborará en conjunto con el o los partidos que integran la coalición de gobierno, el convenio y el programa respectivo, además deberá enviar a la Legislatura el proyecto de programa, remitir propuestas de nombramientos.

En el pleno de la Legislatura mexiquense se avaló por mayoría de votos los gobiernos de coalición. Foto: Gerardo García

Debate

El coordinador de los diputados de Morena, Maurilio Hernández González, argumentó que no apoyaron los gobiernos de coalición, pero es inconstitucional y no pueden violentar el régimen republicano y al que se elige es al Ejecutivo y no se puede dar facultades a la Legislatura para integrar el gabinete.

Precisó que no es ilegal, pero está viciada de origen y está vulnerable a una posible controversia constitucional interpuesta y será la Suprema Corte quien deberá fijar postura.

“No podemos ir en una posición que de antemano sabemos que está viciada de origen… no es ilegal, en este momento pues es un propósito, quien tendría que declarar la ilegalidad pues en este caso es la Suprema Corte”, declaró.

El diputado de Morena, Isaac Montoya Márquez, exhibió que se busca dar vida a la alianza del PRI, PAN y PRD y hay un nivel de desconfianza, por lo que buscarán repartirse el motín. Además, lamentó que ahora los partidos estarán por encima de las facultades del Ejecutivo y se condicionará su actuar.

El coordinador de los diputados del PRD, Omar Ortega Álvarez, negó que gobiernos de coalición sean inconstitucionales, pues ya se reconocieron en 2014 y 2016; y consideró que se está ante un hecho histórico para la entidad y el país.

Negó que la figura busque repartirse el pastel, sino que todas las voces sean escuchadas y pidió que los detractores de la misma, sean abiertos, pues no es un asunto de partidos, sino de dar equilibrios y armonía entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Sigue leyendo:

CDMX y EDOMEX anuncian su estrategia clave para evitar los robos en microbuses

Congreso del Edomex aprueba en Comisiones iniciativa de matrimonios igualitarios

Secretaría de Seguridad del Edomex destaca acciones contra el robo a transporte de carga