Víctor Fuentes exige a Adán Augusto López detener trasvase en la Presa El Cuchillo

Durante la comparecencia en la Cámara de Senadores del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador de Nuevo León, Víctor Fuentes Solís lo exhortó a poner fin al envío de agua de la Presa El Cuchillo al estado de Tamaulipas, ya que representa un peligro para la vida de las y los neoleoneses.

“Ante la crisis hídrica que se vive actualmente en el estado de Nuevo León es importante que se revise el tratado de aguas que existe desde 1996 y de ser posible que se cancele para ya no tener que enviar agua de la Presa El Cuchillo al estado vecino. Estamos listos para defender el agua de Nuevo León”, dijo.

Coincide con el senador panista

Mientras el secretario de Gobernación daba su discurso ante el pleno del Senado, Fuentes Solís se acercó a la tribuna mostrando una pancarta en la que se leía “Secretario: ¡NO! al trasvase de agua de El Cuchillo”, lo que llamó la atención del tabasqueño, señalando que coincide con lo solicitado por el senador del PAN.

“Cuando leyó el cartel con la solicitud de no enviar más agua a Tamaulipas, el secretario dijo estar de acuerdo con nosotros en que no es viable el trasvase, y se comprometió a buscar el equilibrio para que no falte el agua en la Zona Metropolitana de Monterrey y al mismo tiempo se respeten los derechos de los tamaulipecos”, explicó.

El senador enfatizó en que detener el trasvase no es vanidad sino una necesidad, ya que representa un grave peligro para la gente en Nuevo León porque El Cuchillo es la presa con más agua en todo el estado actualmente, suficiente para satisfacer el consumo humano por más de dos años, y recalcó que dicho envío violaría el derecho Universal y Constitucional de acceso al agua.

“Enviar el agua de El Cuchillo a Tamaulipas violaría el derecho al agua de las y los neoleoneses, ya que, actualmente es la presa con más agua en todo Nuevo León, con la cual se puede garantizar el consumo de todas y todos por más de dos años. Esto no se trata de vanidad sino de una gran necesidad. Confiamos en que el Secretario Adán Augusto escuche esta petición y tome cartas en el asunto”, concluyó.

