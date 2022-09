VIDEO | Adulto mayor y mujer protagonizan intensa discusión por AMLO en el Metro CDMX

El Metro de la Ciudad de México desde siempre ha sido escenario de momentos de tensión entre los pasajeros, como ocurrió con un adulto mayor y una mujer que protagonizaron una intensa discusión debido a diferencias de opinión sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El video fue difundido en TikTok por el usuario Fabian Cerda y, aunque no está claro el motivo por el que inició el pleito, en éste se puede ver cómo molesto el adulto mayor lanza insultos a los simpatizantes del mandatario mientras que la mujer intensifica su enojo con frases de apoyo.

Todo indica que la discusión ocurrió mientras el vagón avanzaba de una estación a otra en la Línea 3 que corre de Indios Verdes a Universidad durante la “hora pico” por la cantidad de pasajeros, quienes entre risas no pudieron ocultar lo graciosa que para algunos resultó la escena.

Pelea divide opiniones

“¡Qué viva López Obrador!” y “¡Estamos con él”, fueron algunas de las frases que intensificaron la molestia del hombre del que no se puede ver el rostro, aunque era evidente que no compartía la misma opinión y no dudó en externar su desacuerdo con insultos.

Algunos de los pasajeros trataron de sumarse al pleito lanzando frases cuyo propósito era hacer enojar más al adulto mayor, mientras que otros se limitaron a reír ante la discusión y decidieron no intervenir para evitar hacer el conflicto más grande.

La discusión pasó directo a redes sociales, donde algunos internautas lo tomaron con humor y otros externaron su apoyo tanto al adulto mayor como a la mujer.

“No es un tema de estar a favor o en contra del presidente, aquí sólo se ve a una persona reflejando intolerancia, resentimiento y mucho odio. No le veo gracia” y “Los mexicanos y el sentido del humor a pesar de sus problemas”, fueron algunos de lo comentarios.

