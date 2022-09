Luis Nava presenta resultados de 4 años de trabajo por el municipio de Querétaro

El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañado por el gobernador Mauricio Kuri, y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, presentó los resultados de cuatro años de trabajo en los que destacó el impulso a programas en favor de sectores vulnerables como son el de las mujeres, las personas de la tercera edad o con alguna discapacidad; el programa de prevención de la violencia y la delincuencia; y la atención de los condominios.

Para cuidar la salud de quienes más lo necesitan, Luis Nava, en compañía de su esposa y presidenta del DIF Municipal, Arahí Domínguez, informó que este año el programa Médico Contigo se amplió para atender y dar seguimiento a mujeres embarazadas; lo que sumado a la atención que se brinda a las y los adultos mayores o personas con alguna discapacidad, ha permitido a 13 mil 831 personas sumarse a este servicio que desde su creación ha atendido a 35 mil 879 beneficiarios con servicios de atención médica gratuita y a domicilio, incluyendo análisis clínicos, medicamentos, ultrasonidos y apoyos funcionales.

Para ampliar las oportunidades de crecimiento educativo, profesional y personal de las mujeres de la capital, Luis Nava destacó la creación de la Universidad de las Mujeres, una iniciativa con la que mil 200 mujeres de la capital ya tienen la oportunidad de comenzar o continuar sus estudios a través de 16 planes de licenciatura y 13 de posgrado, y en modalidades que se adapten a sus circunstancia como son la ejecutiva, presencial o en línea; y en las que además se cuenta con servicio de ludoteca para que las mamás puedan estudiar mientras sus hijas e hijos se encuentran seguros bajo el cuidado profesional del Sistema Municipal DIF.

Con el programa Con Ellas, 4 mil 945 mujeres han encontrado una oportunidad de desarrollarse en lo personal, profesional y laboral. En total, al mes de diciembre se entregaron 489 apoyos económicos de hasta 25 mil pesos para el desarrollo de proyectos productivos; además de otorgar beneficios adicionales como clases de natación y de manejo, conferencias magistrales y actividades culturales.

En respuesta a los desafíos de reducir la violencia y la delincuencia en zonas prioritarias del municipio y ampliar el abanico de oportunidades de las y los jóvenes que se enfrentan a factores de riesgo, Luis Nava informó que este año se puso en marcha el programa Contigo Prevenimos, una estrategia alineada al programa estatal Somos Querétaro, con el que se promueve la reconstrucción del tejido social en 126 colonias con talleres de prevención y atención de adicciones, la recuperación de espacios públicos, la promoción del deporte y la integración social.

Gracias a este programa se han realizado 5 mil 290 actividades con impactos positivos en 109 mil 476 beneficiarios, y una reducción promedio en la incidencia de delitos patrimoniales del 37 por ciento.

“Vamos a entrar con todo. Vamos a atender el llamado que nos hace nuestro amigo el Gobernador, a que entre todos fortalezcamos el tejido social. No tenemos más tiempo que perder. La ciudad no puede incubar violencia. Tenemos que trabajar contra la discriminación y contra la marginación. Tenemos no solamente que hacerle sentir a la gente que todos somos parte de esta gran comunidad, sino que tenemos que tomar acciones para poder cambiar las vidas, para que Querétaro sea una tierra de oportunidades”, aseguró el Luis Nava.