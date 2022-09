AMLO arremete contra Álvarez Icaza: "Siempre me ha parecido un falsario"

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el integrante del grupo Plural, el senador Emilio Álvarez Icaza, “siempre me ha parecido un falsario”.

En la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional criticó al grupo de senadores que se oponen a que se amplíe el plazo para que las fuerzas armadas participen en labores de seguridad como Miguel Angel Osorio Chong, Emilio Alvarez Icaza y el bloque panista.

“Puro PAN. Y sí, sí, sí, sí Álvarez Icaza, saben que Álvarez Icaza siempre me ha parecido un falsario, era de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y cuando nos manifestamos en el Zócalo, cuando el fraude del 2006 (…) Decidí plantón, fuerte, en el Zócalo, en Reforma, pero sin movilizarnos, para no correr el riesgo de la violencia, para evitar la violencia, no se rompió un vidrio. Y nos robaron la presidencia”.