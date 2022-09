López Obrador respalda declaración de Biden sobre el fin de la pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este martes la declaración que dio su par de Estados Unidos, Joe Biden, en la que señaló que aun cuando siga activo el virus del Covid-19 ya no debe considerarse pandemia. Sin embargo, acusó que la prensa hizo amarillismo de los dichos del estadounidense.

-¿Usted considera el fin de la pandemia? -se cuestionó al mandatario mexicano durante la conferencia Mañanera en Palacio Nacional.

“Eso, Hugo (López Gatell) se hace cargo de explicarlo, pero no ahora, después porque tú me estás preguntando porque ayer le preguntaron al presidente Biden y él respondió, incluso no mal, pero como hay adversarios, él respondió bien, dijo va seguir habiendo Covid, pero ya no se puede considerar como pandemia.

Joe Biden declaró que el Covid-19 ya no es pandemia. Foto: Especial

Entonces, porque también ahí hay amarillismo y sensacionalismo, eso es mundial. Entonces, manejaron que ya declaraba el fin de la pandemia por decreto”, contestó Andrés Manuel López.

AMLO celebra que bajen los fallecidos por el virus en México

La postura del mandatario López Obrador se dio después de aplaudir que durante las últimas semanas en México se redujeron al mínimo el número de fallecimientos por el virus del SARS-Cov 2.

“Ya hemos tenido días sin fallecimientos por Covid. Es buena (aplausos)… Después de tanto sufrimiento, cómo no va a ser bueno.”, dijo.

López-Gatell destacó que hay días sin muertes por Covid-19. Foto: Cuartoscuro

Lo anterior, el presidente de la República lo calificó como una “buena, buena” noticia. “Les doy una buena noticia después de lo de ayer, una buena, buena, buena buena porque es parte de mi trabajo, es parte de mi trabajo, o sea, yo tengo que estar promoviendo la confianza y promoviendo el optimismo, desde luego real, no inventado".

“Imagínense un gobernante que se pare aquí a decir, ‘qué barbaridad, todo está re mal, qué mala suerte’ ayer”, apuntó.

