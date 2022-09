López Obrador: Al INE e INAI no hay que desaparecerlos; deben cumplir su función

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que a los órganos autónomos de México, como el INE y el INAI, no hay que desaparecerlos, pero sí pugnar porque cumplan su deber y no se conviertan en organismos “fachada” para favorecer a intereses particulares mediante la censura y la opacidad.

En la Mañanera en Palacio Nacional, dijo que él y su sucesor deben seguir impulsando reformas constitucionales para terminar con el andamiaje legal “neoliberal o neporfirista”, que son base de esas instituciones.

“Todo este andamiaje existe. El mismo INE, no hay que desaparecerlos, sencillamente hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría, y que no se conviertan también en órganos de represión a ciudadanos, como en este caso.

Es algo parecido a lo del INE y del Tribunal acusando a periodistas por participar en procesos electorales, violando la constitución, el derecho a la libre expresión de las ideas”, dijo.

Acusó que varios órganos autónomos han servido como “fachadas” para justificar robos y saqueos de bienes nacionales, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Ya hemos hablado del INAI, de cómo se creó un instituto para la transparencia y su primero acto, cuando se creó durante el gobierno de (Vicente) Fox, fue declarar como secreto el manejo del expediente de las empresas que habían recibido condonación de impuestos. Luego, ocultaron toda la información sobre Odebrecht, la empresa brasileña”, dijo.

AMLO señala a otros organismos

También señaló a organismos como la Cofece, que tenía el propósito de combatir el monopolio en el sector en México, pero, dijo, “se ha dedicado a defender a las empresas particulares en contra de las empresas públicas como la CFE, como Pemex”.

“Hay jueces que se crearon o juzgados que se crearon con ese propósito y están también al servicio de las empresas particulares”, enfatizó.

El mandatario federal convocó a la ciudadanía a seguir denunciando abusos de las los organismos autónomos.

“Hay que estarlo denunciando y buscar que esto cambie. Ya nosotros, en lo que a mí me corresponde como presidente, en el tiempo que nos queda, ya va a ser muy difícil, pero son procesos que deben de continuarse, no dejar de denunciarlos y en su momento llevar a cabo reformas para que esto cambie, hay que terminar de desmontar todo el aparato neoliberal o neoporfirista que se creó en el transcurso de 36 años.

Pensando también que vienen otros gobiernos y que debe haber continuidad con cambio. Esto es que debe de terminar de consolidarse la transformación porque fue mucho tiempo, fueron 36 años”, expuso.

