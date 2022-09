México pasaría de la militarización al militarismo si se da más poder al Ejército, advierte experta

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el objetivo de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa es el de de evitar que se corrompa como ocurrió en su momento con la extinta Policía Federal.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, María Elena Morera, presidenta de Causa Común, comentó que es una mentira, ya que no hay ningún dato que indique que los soldados y los marinos puedan ser más o menos corruptos que los policías.

"Una vez que entra el dinero a las arcas de la Sedena, es muy difícil darles seguimiento, como tú bien sabes todos los ejércitos del mundo, no solo los mexicanos, son sumamente opacos, entonces la facilidad para que se corrompan en ese sentido es mucho más alta, que la facilidad que se corrompa un policía", explicó.

Detalló que un policía se corrompe por las malas condiciones de la institución en la que trabaja; sin embargo, los soldados se corrompen por la gran opacidad que hay.

Agregó que cuando se ha tenido a la Sedena en tareas de seguridad pública, principalmente, estos últimos 15 años, no han dado ningún resultado.

Respecto al informe de resultados de la Guardia Nacional en febrero de lo realizado en 2021, señaló que solo detuvieron a 14 personas por investigación en temas de homicidio, mientras que las demás personas fueron detenidas en flagrancia.

Detalló que e 2021 la GN solo detuvo a 14 personas. Foto: Especial

"Realmente han dado algún resultado, no, deben ser menos corruptas, desgraciadamente, tampoco, necesitamos muchos controles en México para que los políticos y funcionarios no sean corruptos".

indicó que la declaración del presidente sobre que no se militarizará al país es engañosa, porque ya militarizó al país en los hechos y ahora lo quiere hacer en términos jurídicos.

"No solo es la Guardia Nacional, son muchas de las secretarías de seguridad pública estatales y municipales que tienen mandos militares y recordemos que un mando militar cuando llega a una secretaría de seguridad pública no lo hace solo, siempre lo hace con su equipo, y eso hace que los policías tengan un techo de cristal y no tengan posibilidades de ascender".

Destacó que la visión de los militares y de los policías es distinta, para los primeros es que tienen un enemigo enfrente, mientras que para los segundos es un ciudadano que cometió un delito.

"Los militares obedecen una línea de mando estén o no de acuerdo con lo que les estén mandatando hacer".

Dijo que se está pasando de la militarización al militarismo, al darle tanto poder a las Fuerzas Armadas y a sus mandos, que ya deciden cosas del ámbito político.

"No es una buena idea que la Cámara de Diputados y de Senadores aprueben esta reforma", aseguró.

Finalmente, dijo que en la iniciativa que el presidente envió, que todo el dinero de la Guardia Nacional va a pasar a las Fuerzas Armadas.

"Eso me parece gravísimo, porque ese dinero es el que necesitamos como ciudadanos para fortalecer a las policías y fiscalías, son 60 mil millones. Otro punto que me parece importante es el desorden administrativo que tienen en la Guardia Nacional, me parece que es una de las razones principales por las que el presidente quiere cambiar la GN a Sedena para que no nos demos cuenta los ciudadanos y ya no podamos fiscalizar".

