Actitud, el mejor tratamiento contra el miedo por cáncer

Lucía Peregrina, quien en 2016 supo que tenía cáncer, sostiene que una buena actitud es el antídoto para ganarle al miedo y superar este padecimiento.

En ese año le detectaron un nódulo en la mama izquierda, que fue creciendo hasta llegar a ocho centímetros, en 2019.

Desde entonces ha estado en tratamiento médico que le permite llevar su vida de manera cotidiana, actualmente trabaja en el área de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Relató para El Heraldo de México que le detectaron una metástasis, lo que le afectó los huesos y tuvo que ser intervenida para poderse tratar y trabajar de esa manera en el padecimiento.

Y precisamente eso es lo que le permitió mantener la actitud para enfrentar su cáncer. Lucy explicó que, de no ser por eso, no estaría donde está. Además dijo que el miedo no es algo que debe detener a la gente que padezca esta enfermedad.

“No te imaginas nunca que tienes un cáncer, que te vas a quedar sin pelo, pestañas, que estarás hospitalizada y la palabra cáncer nos da miedo”, dijo Peregrina.

Hoy Lucía puede hacer sus actividades y mantener su vida en un nivel sin miedo y con actitud, apoyándose de la Fundación Gofundme, que se encarga de recaudar fondos para dárselos directamente al beneficiario y así tener los recursos necesarios para no solo solventar los gastos hospitalarios, sino de tratamientos.

En ese sentido invitó a la ciudadanía a sumarse a causas nobles, como ayudar a quienes padecen la enfermedad o lo necesiten, a través de https://www.gofundme.com/f/lucys-treatment-2?utm_campaign=p_cp+sharesheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer.

Lucy explicó que con este apoyo, por ejemplo, puede usar una especie de casco, que evita que pierda el cabello a causa de las quimioterapias, al tiempo que reduce el impacto que significa este tratamiento.

De igual manera aconsejó a todas las personas que viven con cáncer, o que saben de alguien con el padecimiento, que la mejor opción para trabajar contra esto es la actitud y derribar el miedo que significa tenerlo.

