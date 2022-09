AMLO pide no confiarse ante tormenta en Acapulco; despliegan operativo de Protección Civil

A través de un video en el que se muestra caminando cuesta arriba en un cerro de Tlalpan, Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya desplegaron un operativo de protección civil por la Tormenta Tropical cercana a las costas de Acapulco, Guerrero y llamó a la población a no confiarse y tomar precauciones de las fuertes lluvias.

“Estoy pendiente porque hay una tormenta tropical que va a entrar por las costas de Acapulco, antes de ese puerto si no cambia su trayectoria se va a ir después de pasar por las orillas de Acapulco hacia las sierra, entre Chilpancingo y Coyuca de Benítez”

López Obrador llamó a la población a tomar las medidas, sobre todo si viven cerca de ríos y de arroyos, porque podrían desbordarse ante las fuertes lluvias que se esperan en las próximas horas.

“Ya está actuando Protección Civil, el Ejército, la Marina, todos pendientes, pero tenemos que nosotros hacer lo que nos corresponde, la gente tiene que hacer lo que corresponde y no se confíen, es mejor irse a la parte alta con familiares con amigos y esperar a que pase esta tormenta porque si va a haber bastante lluvia en esa región del país. Un saludo”, dijo el mandatario federal.

El mandatario federal hizo este fin de semana una pausa a las giras que realiza por el país, y aprovechó para ejercitarse con ejercicios de cardio, para “estar al cien” y ayudar a su salud por los problemas en el corazón que padece.

“Hoy tocó caminar, escalar este cerro del Colegio Militar, hacer cardio para seguir estando al cien. Pasaron las fiestas patrias, muchas gracias a todas a todos, reafirmamos nuestra independencia en santa paz, saldo blanco. Y ahora no es para presumir, pero estoy caminando, llevo 4 km, estoy a 2472 metros del nivel del mar, he escalado como 130 o 150 metros en todo el tramo, en toda la trayectoria y todavía me falta bajar”, dijo.

Al publicar el video, el mandatario lo acompañó con el mensaje: “Después de las fiestas patrias, caminar y escalar para seguir estando al cien en lo físico, lo racional y lo espiritual”.

SEGUIR LEYENDO:

¡Presidente, Presidente! Corean a Alejandro Murat durante el desfile militar

La Guardia Nacional protagoniza desfile militar en el Zócalo

VIDEO | Marcelo Ebrard llegará al funeral de la reina Isabel II este sábado por la tarde