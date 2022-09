La Guardia Nacional protagoniza desfile militar en el Zócalo

La Guardia Nacional (GN) fue la protagonista ayer del desfile militar por el 2012 aniversario de la Independencia de México, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras ser integrada recientemente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia estuvo representada por siete mil 380 elementos, el 40 por ciento de los 18 mil 445 integrantes de las Fuerzas Armadas que desfilaron, superando en número, por institución, al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

En su discurso, el presidente López Obrador se refirió a la institución como “la nueva rama” de la Sedena, la cual está encargada de garantizar con eficiencia y respeto a los derechos humanos, la seguridad pública en nuestro país.

Los titulares de la Sedena, Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aprovecharon el desfile en la principal plaza de la República mexicana, que captó los reflectores nacionales, para anunciar públicamente la transferencia de mando de la Guardia Nacional a la Sedena, pero garantizaron que seguirá subordinada al poder civil.

Y es que la oposición política en México acusa que la integración de la Guardia a la Sedena —que formalmente se dio el 10 de septiembre pasado al entrar en vigor el decreto— es un acto de militarización del país por parte del presidente López Obrador.

“Señor Presidente: Esta fecha histórica y trascendental para la nación representa el marco ideal para que las mujeres y hombres que integramos las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional refrenden ante las instituciones legalmente constituidas que en el cumplimiento de las múltiples misiones, funciones y tareas encomendadas actúan en todo momento subordinadas al poder civil representado por la institución presidencial”, dijo Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

También explicó que la Guardia hoy se integra por 118 mil 188 elementos, el 78.3 por ciento del número de los 150 mil que requiere para consolidarse. Sin embargo, aseguró que ya es la principal institución de seguridad pública del país.

“Por sí sola aporta actualmente 56 por ciento de los resultados del esfuerzo nacional conjunto que se refleja principalmente en la reducción sostenida a nivel nacional de los índices de homicidios vinculados a la delincuencia organizada”, dijo.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, resaltó que la Guardia Nacional con la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se consolidará en su labor de protección de los ciudadanos en todo el país.

Aseguró que “los tiempos de guerra han quedado atrás” ya que México está destinado a La Paz.

“Y que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación, podrán criticarnos, no importa. Este gran movimiento está en marcha y no se detendrá porque la transformación no es obra de un solo hombre. Es una obra cotidiana de millones de mexicanos. El Ejecutivo mexicano es un instrumento del pueblo, el instrumento para hacer realidad los anhelos de la nación”, recalcó.

Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, aseguró que la Guardia Nacional ese está consolidando como una de las instituciones que más confianza generan en los ciudadanos.

“A poco más de tres años de su creación, la Guardia Nacional es una de las instituciones en quien más confía la ciudadanía. Y no me queda duda que a corto plazo va a ser la número uno”, expresó.

Al desfile asistieron el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; el presidente del Senado, Alejandro Armenta; y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

El presidente también fue acompañado de su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller; de los integrantes del gabinete legal y ampliado; además de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

