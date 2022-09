AMLO pide a senadores no ser “hipócritas” por el Ejército en las calles

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este jueves que los diputados aprobaron el pasado miércoles la reforma constitucional para ampliar a 2028 la permanencia de militares y marinos en tareas de seguridad pública, y llamó a los senadores a no ser “hipócritas” y aprobar la minuta para que sus estados sigan en recibiendo auxilio de las fuerzas armadas.

En la Mañanera, dijo que está "muy contento” porque los diputados federales actuaron pensando en la gente y no en intereses personales o partidistas, agradeciendo particularmente la actitud del PRI. Sin embargo, rechazó hacer “alianzas” con la oposición si estas no son a favor del pueblo.

“Celebro la actitud de los legisladores y ojalá y los senadores actúen de la misma manera, que hagan a un lado la politiquería, las baterías partidistas y pongan por delante el interés de la gente, el interés del pueblo, de que haya seguridad, haya paz, además que no sean han hipócritas porque hay estados, 19 estados donde al día de hoy hay más elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa y de la Marina que policías estatales y municipales”, dijo.

AMLO reprocha a gobernadores

Reprochó a los gobernadores de partidos de la oposición que no se manifiesten a favor de la permanencia del Ejército y la Marina en las calles, cuando ellos mismos son quienes lo piden al gobierno federal.

“Y me llama mucho la atención que los gobernadores no den su punto de vista de los que votan en contra, cómo es ese doble discurso. A ver, ‘ayúdame con elementos de la Defensa, Marina, ah, pero no quiero legal’.

Yo espero que en el Senado se apruebe este cambio, que es ampliar el plazo, que se consolide la Guardia, porque además se analice que así está en otros países, así está en Francia, en España, en Italia, pero desde hace décadas”, señaló.

La GN apoya en la seguridad en las calles. Foto: Cuartoscuro

López Obrador rechazó acusaciones de la oposición que apuntan que el presidente quiere establecer una dictadura en el país. “Todo eso es falso, son invenciones, si de eso se tratara no haría falta ni siquiera reformar la Constitución, como era antes, cuando Felipe Calderón declara la guerra, ¿estaba permitido en la Constitución que el ejército participara en labores de seguridad?, no, dio la orden y ahí están los militares.

“Y pues era un civil (Genaro García Luna) Secretaría seguridad pública, y miren, los resultados, se asoció con la delincuencia organizada”, destacó.

El mandatario federal aseguró que no harán alianzas con la oposición para aprobar reformas en el Congreso en contra del pueblo, pero sí los llamó a sumarse a respaldar coincidencias con el gobierno federal y con Morena.

“Si el PRI o el PAN o cualquier partido… no quiero usar la palabra sumar ni siquiera adherir sino se dan coincidencias para beneficio del pueblo. Nosotros no nos vamos a aliar con quienes se opongan al bienestar de todos, nosotros queremos llevar a cabo una transformación y ya inició ese proceso, entonces, antes pensábamos de alguna manera y ahora ya cambiamos de parecer. Qué bien, es de sabios cambiar de opinión”, apuntó.

SIGUE LEYENDO:

Caso Ayotzinapa: Detienen a comandante del Ejército por la desaparición de los 43 normalistas

Exhiben modus operandi entre notarios y criminales para despojar inmuebles

RMG