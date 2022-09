Espera rector de UdeG que se concreten proyectos de infraestructura anunciados por el gobernador

La actitud del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez de estar haciendo anuncios de presupuesto para infraestructura, continúa una línea inadecuada, señaló Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), sin embargo, mientras que se cumplan las promesas y anuncios que está haciendo, los universitarios ganarán, aunque aclaró que las necesidades no son sólo de vigas y ladrillos, sino también presupuesto para docentes y personal administrativo y auxiliares de esos centros.

“Ese centro universitario será el gran policía que puede permitir que no nos secuestren todo el Cerro del cuatro, ese cerro que por un lado está casi totalmente secuestrado, podemos proteger el otro lado y es una zona de altísimo impacto social, hacer el centro universitario de Tlaquepaque es por justicia social; CU Tonalá lo es, CU Tlajomulco era una deuda que teníamos, pero CU Tlaquepaque es una deuda y nada me gustaría más que ver terminado el CU Tlaquepaque”.

Actualmente la U de G cuenta con aproximadamente 20 mil estudiantes.

Créditos:Mayeli Mariscal

Sobre este anuncio, en el marco del primer informe de actividades de Citlalli Amaya, la alcaldesa de Tlaquepaque, señaló que no le sorprendió, pero insistió que no son las formas porque la “ley del hielo” que le tiene el mandatario jaliscienses a su persona, como rector de la UdeG, es poco profesional y aunque se han visto en eventos, ya no han tenido reuniones de trabajo para revisar necesidades y obras que se requieren en la red universitaria y nuevamente lamentó el Programa de Obras son Amores.

“El amor es mucho más que obras, el concepto de amor a los universitarios es más amplio que ladrillos y vigas, pero él insiste en anunciar esas cosas, pero no nos vamos a pelear contra la infraestructura educativa, si el gobernador anuncia el CU Tlaquepaque, lo aplaudiremos, pero eso no quita que seguiremos poniendo el dedo del renglón que hay muchas cosas que no se están haciendo y que se están haciendo mal, a mi no me parece correcto que un gobernador esté anunciando obras sin comunicarse con el rector de la universidad, me parece poco serio y poco profesional, pero si hace obras son bienvenidas, no nos vamos a negar a que nos den cariñito”, declaró.

Añadió que en el caso de Tlajomulco, desde el presupuesto de rectoría se están pagando a parte del personal porque el gobierno estatal no ha depositado lo necesario para esto. También mencionó que los docentes están molestos porque no hay recursos para otorgar el estimulo al desempeño docente y con este, ya son dos años que no se les entrega.

Además, insistió que el diálogo está abierto y que espera que se resuelva el tema, y aclaró que no tiene aspiraciones políticas por lo que una vez concluida su gestión como rector, espera continuar con su labor docente en el Centro Universitario de Tlaquepaque, el mismo que ayer anunció Alfaro Ramírez en el informe de la presidenta de ese municipio.

Dijo que este año recibió menos invitaciones a informes municipales, pero que él estará asistiendo a donde lo inviten, aunque al de mañana, de Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, aún no tiene certeza de acudir debido a un compromiso agendado con antelación en Zacoalco de Torres.

Implementan en Preparatoria de la UdeG pilotaje de ingreso con datos biométricos de alumnos; aclara rector que no es obligatorio

El pilotaje que se hace en la Preparatoria No. 9 para tomar los datos biométricos de los alumnos es totalmente voluntario y ningún alumno debe obligarse al registro, aclaró el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí.

"El pilotaje que han estado haciendo en la prepa y que desde hace un par de años se han estado usando las huellas digitales y ha funcionado, los padres de familia han estado muy contentos por los niveles de seguridad que mejoraron en la prepa, efectivamente se está haciendo un pilotaje ahorita con algunos otros datos biométricos, todos han sido con permisos de los padres de familia, entiendo que son cerca del 90 por ciento ya los estudiantes que sus padres estuvieron de acuerdo en que se pusiera este control de seguridad", declaró.

La U de G tiene más de 100 carreras para cursar.

Villanueva Lomelí refirió que el director de esta Preparatoria ya explicó que los datos estarán debidamente resguardados garantizando su seguridad, añadió que se respetará a cualquier alumnos que no quiera dar sus datos y que el ingreso puede darse con su credencial del plantel.

"El acceso como lo tienen ahorita con huellas, pero con el registro facial, es tres veces más rápido el acceso, entonces hay momentos en que estos accesos han hecho más lento el acceso y estan tratando de mejorar pero respetaremos siempre los derechos de los estudiantes y nunca será obligatorio un caso como este", declaró.

Dijo que esta medida se toma como parte de los controles luego de que se registró el ingreso de personas ajenas al plantel y señaló que es probable que se puedan implementar medidas similares, en caso de que esto funcione como lo esperan, en otros planteles de la red universitaria.

La Preparatoria 9, que se ubica en la colonia El Briseño en el municipio de Zapopan, es de las más innovadoras y con los padres de familia han impulsado diversos proyectos en donde se incluye a los alumnos, cuya comunidad está conformada por cerca de tres mil 400.

El reglamento de este plantel ya contempla el uso de las huellas dactilares y desde el 1 de septiembre de 2022 se comenzó con el uso de los datos biométricos de los alumnos. Sin embargo, en grupos de los alumnos, tanto en redes sociales como de alumnos, la dirección de la prepa incorporó el reconocimiento facial, sin modificar el reglamento ni presentar un aviso de privacidad, según se denunció en redes.

El Rector General de la UdeG añadió que sí se han tenido incidentes en las inmediaciones de los centros y que al no tener la seguridad garantizada por parte de las autoridades, estatal y municipales, es con medidas de este tipo que la Universidad busca resguardar a los alumnos y que cada año, el presupuesto para contratar seguridad privada en los centros, ha incrementado y este año, suma más de 80 millones de pesos, tan sólo en el rubro de contratación de la empresa de seguridad privada.

“Generalmente la Universidad está muy coordinada con todas las autoridades de Seguridad pública, y debo reconocer que hay una atención inmediata y tenemos chats de coordinación desde con el secretario de seguridad pública hasta los directores de las policías y eso nos ha ayudado a contener muchas de las partes de la seguridad pero bueno, los universitarios vivimos lo que viven los jaliscienses”, declaró.

Seguir leyendo:

Alcaldesa de Tlaquepaque promete que el C4 estará instalado en 2023

Jalisco: Expertos señalan que se debe retomar el debate para garantizar la interrupción legal del embarazo