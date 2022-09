AMLO asegura: “No hay pleito con EU”, en vísperas de visita de Blinken

A unas horas de que reciba a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se quedarán esperando y frotando las manos los opositores que esperan que se tenga un “pleito” ya que es muy buena la relación con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Aseguró que es una relación que le conviene a ambos países. En la conferencia de prensa matutina, dijo que recibirá a Antony Blinken a las 13:30 horas.

Aclaró que no se tiene una agenda definida de temas por lo que se pondrá dialogar de asuntos que interesan a México y Estados Unidos como el tema energético y la política energética, el tratado comercial, migración, incluso la petición para liberar a Julian Assange, fundador de Wikileaks.

Dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos también tendrá oportunidad de exponer sus temas. "Nuestros adversarios se frotan las manos y ya llevan cuatro años porque quisieran que nos peleáramos, se quedarán frotando.

Antony Blinken y AMLO tendrán una nueva reunión. Foto: Cuartoscuro

No puede haber pleito porque los acuerdos que hay son benéficos para ambas naciones, ya no es el tiempo de antes que podían gobiernos extranjeros tomar represalias, incluso, en el extremo, invadirnos, eso ya no, México es un país independiente, libre, soberano”, apuntó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

AMLO destaca carta enviada a Biden

Refirió que Blinken participará este lunes en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) para analizar temas que competen a ambos países.

"Es una plática independiente de la agenda que se va a desarrollar y que se hace periódicamente entre funcionarios de alto nivel, y en la que participan secretarias y secretario de economía de los países, en este caso de Estados Unidos y de México", detalló.

"Si hay oportunidad, fuera de ese programa, pues vamos a platicar sobre diversos temas, no hay una agenda definida para que yo trate ni él trae agenda especial, pero se trata de atender asuntos de interés para las dos naciones y para los dos pueblos", indicó AMLO.

El titular del Ejecutivo Federal refirió que le mandó una carta al presidente Biden para que se mantenga la relación de respeto a la soberanía de ambos países.

Dijo que no se puede tener un pleito con Estados Unidos porque se afectaría al pueblo, como sucedió con la guerra de Rusia a Ucrania.

SIGUE LEYENDO:

AMLO anuncia que habrá consulta ciudadana para que la Guardia Nacional siga o no

AMLO invita a festejos patrios: destaca desfile en honor a la Guardia Nacional

RMG