Presidencia descarta la asistencia de AMLO a evento de Sedena

La Presidencia de la República descartó la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al evento “Clausura y Apertura de cursos del Sistema Educativo Militar”, que se llevará este viernes por la mañana.

Y es que el nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, informó que asistirá al evento de la Sedena y también acudiría el titular del Ejecutivo federal.

“Les anuncio que estaré el próximo viernes, me ha invitado el secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval), donde acudirá el titular del Poder Ejecutivo y el resto de los titulares de los poderes para una ceremonia de orden militar castrense.

“Aunque llegue un poco tarde a la sesión del viernes, a ver si me da tiempo, es hasta el Colegio Militar, es prácticamente del otro lado de la ciudad. Si no, simplemente le pediré a una de las vicepresidentas que inicie la sesión y ya me incorporaré”, dijo Creel.