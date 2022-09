Santiago Creel buscará reunirse con AMLO

El nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel señaló que buscará acercamientos institucionales con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de medios, posterior a rendir protesta ante el pleno, expuso que, fue invitado al Zócalo Capitalino para estar presente en el Informe Presidencial de este jueves, pero para evitar rumores, preciso que debido a que se instala el Congreso General a las 17 horas, no podrá acudir, y en su lugar irá, la vicepresidenta Karla Yuritzi Almazán.

Indicó, no obstante que, como presidente de la Cámara baja no tendrá lugares prohibidos y promoverá el diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo, y los órganos de autonomía constitucional.

“Que le transmita al señor Presidente que me hubiera gustado asistir. No tengo ni anatemas ni lugares prohibidos. No existe eso en mi mente. Yo soy representante de un poder y de un poder del Estado Mexicano, es por esa circunstancia que no voy a asistir para que no haya especulaciones”, precisó.