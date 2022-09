Morena asegura que iniciativa de AMLO no militariza a la Guardia Nacional

Al grito de "¡Viva México!" La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión, rechazó que la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cede el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), militarice a la corporación, afirmó que seguirá siendo de carácter civil.

Al fijar el posicionamiento de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados y en el Senado durante la sesión de Congreso General, el legislador Leonel Godoy, aseguró que buscan construir acuerdos durante la discusión del Paquete Económico 2023, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal; así como con la reforma a cuatro leyes secundarias para que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena, en este último tema afirmó “no es militarizar” a la corporación.

“Sedena no es el ejército nacional, Sedena es una institución de la administración pública federal. En Sedena está también la fuerza aérea y están las defensas rurales que son una policía civil y la Guardia Nacional seguirá siendo civil, ahora que pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional pero ese debate lo vamos a dar mañana”, adelantó el vicecoordinador de Morena en San Lázaro.

Leonel Godoy aseguró que buscan construir acuerdos durante la discusión del Paquete Económico 2023 Foto: Especial

Acuerdos para la reforma constitucional

Godoy, reiteró que en este nuevo periodo de sesiones buscarán construir acuerdos sobre la reforma constitucional en materia electoral enviada por el titular del Ejecutivo, pero dijo, no quieren moratorias constitucionales como la que mantiene la coalición “Va por México” que conforman PAN, PRI y PRD.

“Eso es lo que queremos, no queremos un árbitro que esté cargado para un lado. Nosotros, estamos dispuestos por ese motivo a encontrar acuerdos. Pero, qué no queremos, no queremos injusticias y desigualdades, no queremos moratoria legislativa, no queremos más corrupción en México”, recalcó.

