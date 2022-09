PRI advierte que el gobierno de AMLO requiere un cambio de rumbo urgente

La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Unión alertó que el país requiere un cambio de rumbo urgente ante los malos resultados de la administración del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, tras advertir retrocesos en materia económica, de salud, educación.

La legisladora sostuvo que no puede continuar el ataque sistemático a los órganos autónomos del Estado, a través de diversas vías.

Manifestó que, a veces se olvida que gracias a las instituciones democráticas, "México ha dado un paso en paz a las condiciones democráticas a la alternancia en más de una ocasión".

En materia de seguridad, la priista refirió la crisis por la que atraviesa el país y las condiciones de violencia, mientras solo se promueven programas sociales.

“México no puede ser un lugar oscuro donde la violencia sea la constante, donde la frágil condición de gobernabilidad en muchas regiones del país, se multiplique, donde la permanencia solo de políticas asistenciales no sea tan pequeño que no les permita aspirar a un mejor nivel de vida”, refirió Alcalá.