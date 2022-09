OCNF pide que haya una Fiscalía de Feminicidio en Jalisco

Ante las omisiones en la aplicación de los protocolos de investigación en muertes violentas de mujeres en Jalisco, que deberían ser investigadas con los lineamientos de feminicidio, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) ha solicitado a la Fiscalía estatal que se considere la creación de una Fiscalía de Feminicidio para que realmente se tengan ministerios públicos y personal que se especialice en la investigación de este delito.

“Hay una Dirección de género, pero es importante que haya una Fiscalía de Feminicidio, para que realmente se tengan ministerios públicos en las diferentes jurisdicciones. Nos ha pasado que realmente están muy mal hechos los peritajes, no se investigan las muertes violentas bajo el protocolo y es un problema grave”, dijo Luz Estrada, directora del OCNF.

Insistió que casos como el de Luz Raquel dejan en evidencia que no hay la correcta atención en la garantía de la no violencia hacia las mujeres jaliscienses y que aunque la entidad cuenta con alertas de género -tanto estatal como nacional-, aunque se propongan acciones, en la práctica no se protege a las mujeres, como sucedió con la activista quien pese a tener el antecedente de padecer violencia, no se garantiza su vida y, hay de ahí la urgente necesidad de que se revisaron los protocolos de estas acciones.

“Ya hay indicadores que aceptó el gobierno desde hace más de un año, se va hacer un dictamen y ese dictamen va a determinar los avances (en la atención a la Alerta de Género). Lo que nos preocupa es que casos como los de Luz Raquel vuelve a revelar que no se están generando los mecanismos de protección adecuados, no se le protegió bien”.

Buscan que no haya impunidad en el estado.

Zapopan es un municipio que está dentro de la alerta y aunque tiene un programa de protección, las acciones no fueron suficientes para proteger su vida, pese a existir marcos normativos, protocolos y hasta políticas públicas, no están teniendo impacto favorable.

Aunque Luz Estrada reconoce en la actual administración se han realizado algunas acciones como programas de atención a la violencia sexual y el acceso al aborto legal, sin embargo aún está lejos de dar cumplimiento a las medidas para avanzar en el acceso a la justicia de víctimas de feminicidio y desaparición.

“Se está ahorita, en una nueva investigación sobre cuáles son los obstáculos para el acceso a la justicia a víctimas de feminicidio y desaparición bajo la Dirección de Análisis y contexto”.

Como parte del seguimiento a la Alerta de Género, y posterior a una reunión con las autoridades encargadas en la atención de la violencia de género, en donde se presentaron avances de la atención a la misma, ahora les llama la atención, refirió Luz Estrada, el manejo que se está teniendo el caso de Luz Raquel Padilla, especialmente con la presentación del peritaje en grafología porque no tienen peritajes de contexto de violencia, fundamental como parte de la Alerta y que le corresponde al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y recordó que estas alertas fueron solicitadas por la falta de justicia por las muertes violentas de mujeres en Jalisco, lo cual, queda en evidencia que se mantiene.

