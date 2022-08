Urge más trabajo territorial en Morena: Tomás Pliego, dirigente del partido en la CDMX

El nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México —que se va a definir el próximo 13 de agosto— debe dar continuidad, “con su propio estilo y personalidad” al trabajo territorial, además de que debe fortalecer la unidad, comunicación y trato igual entre los militantes.

Así lo señaló, en entrevista con El Heraldo de México, el delegado en funciones de presidente de este instituto en la capital, Tomás Pliego Calvo, quien dejará el cargo el 15 de agosto.

Asimismo, reconoció que se descuidó el trabajo de “visitar casa por casa, puerta por puerta, y ahí se perdió el territorio”.

Pliego Calvo expuso que esto se debió a que muchos líderes del partido, al ganar la elección de 2018, se fueron a diversos puestos públicos locales y federales, aunado a que se vivió la pandemia por COVID-19.

“Morena se detuvo, dejó de cumplir con su tarea fundamental. En 2018 ganamos. La mayoría de los dirigentes se fueron a gobiernos estatales, diversos puestos y el partido se quedó sin cabeza. Dejamos de visitar casa por casa, puerta por puerta, se perdió territorio ahí”, refirió.

Expuso que también deberá ser una persona con “autoridad moral” que trabaje muy duro, “como lo hizo Andrés Manuel López Obrador”, pues recordó que Morena es un partido que está en movimiento y que destina la mayor parte de sus prerrogativas al trabajo territorial.

Dejó en claro que no es un partido lleno de burócratas. “Estamos permanentemente en el territorio, hablando con los ciudadanos, informándoles de los avances de la Cuarta Transformación, además de aclarando, precisando y diluyendo fake news”, dijo.

Puntualizó que, a pocos días de dejar el cargo, su sello al frente de esta institución será que logró “poner a Morena en el centro de la capital, a través de retomar el trabajo territorial, y, sobre todo, el trabajo y acuerdos con los ciudadanos”.

“Yo no me dedico a construir acuerdos políticos con políticos. A diferencia de los dirigentes del PAN, PRI y PRD, que construyen acuerdos en restaurantes, cafés, bares… nosotros construimos acuerdos políticos con la ciudadanía, cara a cara”, destacó.

Descartó que Morena se vaya a convertir en el PRD, y es que dijo que las prácticas de aquel partido, que ahora ya está desaparecido ,“no se permiten aquí”, pues si las quieren implementar los militantes, se arriesgan a ser expulsados.

Finalmente dijo que lejos de pensar en descansar, lo que busca es continuar apoyando en la transformación.

“Me veo en donde he estado en los últimos años, en donde me gusta estar, y donde he estado los últimos años, que es en una trinchera de la 4T; ahora hay muchas trincheras, ya veremos”, concluyó el dirigente morenista.