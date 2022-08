Sergio Gutiérrez asegura que actuó a la altura ante señalamientos de la oposición

El hasta hoy presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que actuó a la altura del cargo, pese a los múltiples señalamientos en su contra por parte de la oposición, señaló que “no hubo ningún daño” al recinto legislativo.

En entrevista ante medios de comunicación, previa a la reunión plenaria de su partido, fue cuestionado sobre su gestión al frente del órgano de gobierno, el legislador se dijo satisfecho de haber actuado correctamente, imparcial y sin distinción partidista.

Reunión previa con el Grupo Parlamentario de Morena Foto: Twitter @Sergeluna_S

TE PUEDE INTERESAR: Morena confía en lograr consensos con oposición para que reforma electoral entre en vigor en 2024

Respecto a las críticas en su contra por el uso del pleno, que la oposición calificó de indebido, como la ocasión que invitó al futbolista Luis Hernández, “El matador” al pleno y lanzaron el balón desde la Mesa Directiva, Gutiérrez Luna consideró que no le faltó al respeto al recinto legislativo.

“Yo no veo que se haya faltado al respeto en nada, respeto a quienes opinan así, pero no hubo ningún daño, no hubo ningún tema, el fútbol es un deporte nacional, se recibió a un ídolo que además es paisano mío, el video tuvo dos millones de visualizaciones ¿Pasó algo? No pasó nada”, señaló el legislador por Veracruz.