Con filtros sanitarios, caos vial y cubrebocas, más de 24 millones de estudiantes regresaron a los salones

Con filtros sanitarios, caos vial y cubrebocas, más de 24 millones de estudiantes de escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y normales volvieron a las aulas tras dos años de pandemia.

En las primeras horas del día se observaron largas filas para pasar por los filtros sanitarios ubicados a la entrada de los institutos, donde hubo menores que no se salvaron de la reprimenda por no portar adecuadamente su cubrebocas; no obstante, algunos de los padres, familiares y tutores que en algunos casos se reunieron a las afueras de los centros educativos no acataron la medida.

Al respecto, Clara Elizabeth González Rosas, coordinadora de Programas Médicos de Primer Nivel de la División de Promoción de la Salud del IMSS, insistió en que, aunque hay menores que tuvieron la experiencia del regreso a clases tras el confinamiento, es necesario reforzar las medidas preventivas, sobre todo en los niños que entrarán por primera ocasión a la escuela, así como en sus padres o tutores.

En los estados de la República, el inicio a clases se realizó sin contratiempos. Salvo algunos incidentes de violencia que se suscitaron el fin de semana en carreteras de Zacatecas, sólo el municipio de Valparaíso no inició clases de manera presencial, así como la Universidad Autónoma de Zacatecas.

En Oaxaca, la escuela primaria España no inició clases presenciales, por lo que padres de familia se manifestaron para que abriera.

Padres y alumnos en Sonora cerraron avenidas, ante la falta de aire acondicionado, de infraestructura y limpieza de los distintos planteles.

A su vez, en Chiapas, Erick perdió la vida y otro joven resultó gravemente herido al ser embestido por un tráiler cuando se trasladaban a la preparatoria Emiliano Zapata en Tapachula.

Y en Jalisco, Nayarit y Veracruz reportaron cerca de 90 por ciento de planteles abiertos; el resto presentan daños por cierres en la pandemia, pero esperan estar listos en septiembre.

PAL