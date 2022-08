Universitaria es parte del programa Fortalecimiento de la Función Pública de la Fundación Botín

Flor Juquila Esteva Valdivieso, estudiante de la carrera de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana fue seleccionada entre más de seis mil aspirantes de 21 nacionalidades diferentes para formar parte del programa internacional de Fortalecimiento de la Función Pública de la Fundación Botín.

El comité de selección de la XIII Edición del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la Fundación Botín, informó recientemente, mediante una misiva a esta universidad, que la estudiante de la Panamericana formará parte del grupo de 32 universitarios latinoamericanos de alto potencial y vocación de servicio público, que participarán en este programa de formación intensiva, en el que se potencian las actitudes y competencias necesarias para el ejercicio íntegro y proactivo de la función pública.

Originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Flor Juquila, nació un 29 de julio de 1998, para ella, esta experiencia representa la oportunidad “de aprender, junto a jóvenes líderes latinoamericanos que como yo impulsan cambios sociales benéficos para sus países y región; de la mano de diferentes catedráticos con gran trayectoria académica”. Implica también “un reconocimiento a mi labor en diferentes temas sociales, además de ser un gran impulso para continuar con mi preparación y trabajo con la finalidad de ser actor estratégico en las transformaciones que tengan como finalidad el bien común del país”, afirma.

Flor Juquila tiene experiencia en proyectos de mejora social, promoviendo la rendición de cuentas de servidores públicos a través del Instituto de Investigación sobre Democracia y Participación Ciudadana; ha colaborado en La Enciclopedia del Patrimonio Cultural A.C. en temas de salvaguarda cultural; en el PUDH de la UNAM para la organización del Primer Coloquio Universitario sobre Discriminación, Sesgos Cognitivos y DDHH; pasantía en la International Chamber of Commerce, México. Es Directora de Finanzas de TEDxUP y Directora de I&D de Coparmex UP. Cuenta con cursos de calidad democrática y desarrollo económico por la Universidad de Salamanca y la London School of Economics.

La XIII edición comenzará su formación de alumnos de manera presencial el próximo 17 de octubre en Bogotá en la Universidad de Los Andes. Continuará en las sedes de la Fundación Botín en Madrid y Santander, así como en la sede de la Universidad de Salamanca. Finalizará en Río de Janeiro, el día 1 de diciembre.

Una vez concluido el programa, los alumnos tendrán la oportunidad de ser parte de la Red Alumni de Servidores Públicos de América Latina. En estos 12 años han egresado del programa 410 jóvenes provenientes de 20 países de Latinoamérica, de los cuales el 70% trabajan en posiciones relacionadas con el servicio público de sus países.

La Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, impulsa en todos sus programas, la convicción de transformación positiva del entorno para responder a las necesidades nacionales e internacionales, al tiempo de brindar una sólida formación ética centrada en los valores humanos.

De igual forma, promueve activamente que sus alumnos participen en convocatorias internacionales así como en semanas internacionales a fin de vivir una formación integral.

