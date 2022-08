Madre de Cándida Vázquez acusa contradicciones en el asesinato de la periodista

El cuerpo de la locutora sinaolense, Cándida Cristal Vázquez, conocida como la “Chulis”, fue hallado en un canal de Mazatlán, Sinaloa.

Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que la joven ya había sido plenamente identificada por sus padres, su madre hizo pública su versión y negó la del mandatario sinaloense.

A través de su red social Facebook explicó que hay varias señas particulares que le hacen dudar que la mujer encontrada dentro del canal de navegación del fraccionamiento El Cid, en Mazatlán, la tarde del jueves, sea realmente Cándida Cristal.

“Quiero dejar muy en claro que hay varias señas particulares del cuerpo que fue encontrado en el CID, que no coinciden con las de nuestra hija, mi esposo fue quien pasó a identificar y entre las que no se reconocen es un tatuaje, mi hija no tiene tatuajes. Estamos en espera de los resultados del ADN, no queremos ni vamos a permitir que por dar el carpetazo digan que es ella”, expuso Amerika, madre de la joven.