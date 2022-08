SRE confía en que se logre sin problemas extradición de Tomás Zerón

La Secretaría de Relaciones Exteriores confía en lograr la extradición de Tomás Zerón de Lucio, acusado de tortura y desaparición forzada en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos.

El canciller Marcelo Ebrard indicó que han avanzado de manera satisfactoria, la integración del expediente de la petición para poder traer al exfuncionario y presentarlo antes las autoridades judiciales mexicanas.

“Nosotros presentamos la nota verbal en diciembre del 21" Foto: Especial

Resaltó que Israel, país donde se encuentra Zerón de Lucio, no puede argumentar que no hay un tratado de extradición cuando hay gran colaboración entre ambas naciones.

“Si bien no hay un tratado de extradición, si tenemos un acuerdo de cooperación jurídica, y nosotros hicimos extradición de un israelí buscado en su país por actos delictivos, o sea, no fue obstáculo y México no argumentó que faltase un tratado para auxiliar a las autoridades de Israel”, precisó.