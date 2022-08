Eduardo Hernández iba a cumplir 28 años de servicio en el Metro; familia pide claridad en su muerte

El pasado sábado 20 de agosto se dio a conocer la muerte de Eduardo Hernández, trabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, en la interestación Tacuba- Panteones de la Línea 2.

Según las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), personal del STC notificó aquella mañana al agente del Ministerio Público, adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, que el trabajador fue arrollado por un convoy.

Sin embargo, este jueves 25 de agosto durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, el director del STC Metro, Guillermo Calderón Aguilera, informó que la muerte de Eduardo Hernández, quien trabajaba como jefe de estación en el Metro, habría sido un error humano.

¿Quién era Eduardo Hernández?

Eduardo Hernández era un trabajador que hasta al pasado sábado se desempeñaba como jefe de estación en el Metro de la CDMX, tenía 50 años y estaba por cumplir los 28 de servicio. Si bien no tenía hijos, vivía con su esposa, quien al igual que el resto de sus familiares piden el esclarecimiento de su muerte.

Identificación encontrada junto al cuerpo. FOTO: Twitter

De acuerdo con Aldair Hernández, uno de los sobrinos del trabajador, hasta el momento él y su familia desconocen el motivo por el cual su tío perdió la vida:

"Tenemos algo no oficial, porque no lo sabemos a ciencia cierta, nos han referido ciertas amistades y ciertos compañeros de él (Eduardo), que él bajó a las vías para auxiliar a un conductor o conductora, pero no sabemos en realidad con exactitud qué fue lo que pasó, el motivo por el cual nadie se dio cuenta que estaba ahí", declaró en entrevista para El Heraldo Digital.

Familia de Eduardo Hernández pide esclarecer su muerte

Fue esta semana cuando Aldair decidió compartir en sus redes sociales la desesperada situación por la que estaban pasando sus familiares, ya que lo único que sabían hasta el momento acerca de la muerte de su tío, Eduardo Hernández, era precisamente eso; la certeza de que ya no estaba con vida. Pero en torno a los motivos de su deceso solo encontraron silencio, aseguró.

Eduardo Hernández estaba por cumplir 28 años de servicio en el STC Metro. FOTO: Cuartoscuro

"A partir que hice la denuncia a través de Twitter hemos recibido llamadas de la Fiscalía (CDMX). Del Transporte Colectivo (Metro), no se han comunicado, no por el hecho en que nos puedan ayudar (económicamente), sino en cómo puedan esclarecer esta situación, lo que necesitamos es esclarecer los hechos, ya que no nos dan los motivos por los cuáles murió mi tío".

Aldair Hernández aseguró que las autoridades del STC Metro nunca les explicaron qué fue lo que pasó: "Es algo que no podemos confirmar o algo que nos pueda hacer ver que fue así (la causa de la muerte). No nos han proporcionado mayor información, las cámaras no nos han mostrado, los audios tampoco, entonces es algo que queda en un entredicho, y sí, nos gustaría ver más allá de esta situación", declaró.

La familia de Eduardo Hernández pide claridad en la investigación y que, en caso de existir un responsable, sea investigado:

"Que se haga justicia, lo que buscamos es que si existe un responsable se sancione, porque posiblemente exista una omisión o negligencia y es algo que el hecho irreparable de que mi tío está muerto existe."

La muerte del trabajador sería un error humano: director del STC Metro

Guillermo Calderón Aguilera, director del STC Metro de la CDMX. FOTO: Cuartoscuro

Esta mañana, durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, el director del STC Metro, Guillermo Calderón Aguilera, informó que la muerte de Eduardo Hernández, quien trabajaba como jefe de estación en el Metro, habría sido un error humano.

Calderón Aguilera explicó que el sábado pasado se registró un corto circuito en el tren 18, que iba de Tacuba a Taxqueña, lo que provocó la suspensión del servicio; ante esto se informó al Centro de Control y, posteriormente, al llegar un tren en contrasentido, se identificó que había una escobilla desprendida.

Tras la recuperación de la escobilla (Alrededor de las 9:48 de la mañana), el Metro reanudó la marcha; sin embargo, al retomarse los servicios, uno de los conductores de los trenes se percató del cuerpo de una persona e informó de inmediato al Centro de Control, para desactivar la corriente eléctrica y poder retirarlo de las vías.

El director del STC Metro explicó que siempre que hay un arrollado en las vías se notifica al ministerio público, se levantan las actas ministeriales y se continúa con todo el procedimiento; en el caso de Eduardo Hernández se presume que el motivo del deceso fue un error en la aplicación del procedimiento de descenso a vías.

"Lo que se está investigando es el procedimiento de descenso a vías, donde hubo la falla, el error humano, el procedimiento de autorización o de solicitud de descenso a las vías y eso es lo que tendrá que determinar la Fiscalía", detalló. Calderón Aguilera declaró además que el Metro ha apoyado a los familiares de Eduardo Hernández:

"No quiero polemizar con la familia, pero desde el primer momento que notificamos a la familia de este accidente, se les ha brindado el acompañamiento tanto jurídico para la recuperación, como material y físico, pusimos a su disposición dos camionetas Urban con dos choferes y el coordinador jurídico los acompañó en todo el proceso", declaró el funcionario.

SIGUE LEYENDO:

Guillermo Calderón: muerte de trabajador en el Metro Tacuba sería un error humano

FGJCDMX investiga muerte de un trabajador en la Línea 2 del Metro

Aumentan afluencia de personas e ingresos en el Metro de CDMX