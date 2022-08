AMLO acusa a la derecha argentina de conspirar contra Cristina Fernández

Tras firmar una carta de mandatarios latinoamericanos en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no conoce a detalle el proceso contra la expresidenta de Argentina, acusada de corrupción, pero aseguró que en ese asunto está metida la derecha.

En la mañanera, dijo que la carta difundida ayer nació de una propuesta del presidente de Argentina, Alberto Fernández, la cual también firmaron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Bolivia, Luis Arce.

“Me consultó (Alberto) y yo estuve de acuerdo. Me mandó a consultar, me envió la carta y estuve de acuerdo, porque considero que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos que no se le puede impedir a nadie que quiera participar en política, ser candidato o candidata sólo porque se fábrica un supuesto delito”, dijo López Obrador este jueves en Palacio Nacional.