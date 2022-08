Inician este jueves transmisión de 13 spots de AMLO sobre 4to Informe de Gobierno

A partir de este jueves serán transmitidos en radio y televisión los spots del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, que presenta el próximo 1 de septiembre.

Se trata de 13 videos de propaganda gubernamental de 25 segundos cada uno, en los que el mandatario federal hablará sobre las obras de infraestructura de su gobierno, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas; también de los avances en los sectores salud, educación, seguridad, entre otros.

Los videos fueron grabados en distintas locaciones, como Palacio Nacional, en la planta de Alstom en Ciudad Sahagún y en el pueblo yaqui de Rahúm, Sonora, entre otros.

Uno de los spots del Cuarto Informe de Gobierno fue grabado en el pueblo yaqui de Rahúm, Sonora, lo que causó polémica entre las autoridades locales, reveló el mandatario federal.

López Obrador explicó cometió el error de pedir a los yaquis autorización para grabar su video utilizando como escenario una enramada donde se reúnen las autoridades, pero sin saber que es como un lugar sagrado para ellos.

“Quería yo hacer uno sobre las comunidades indígenas, y estando ahí, y estaban los compañeros de las cámaras, pedí permiso para que me permitieron sentarme en la banca de ellos y grabar ahí el mensaje. Cometí un error y pues empezó la deliberación entre ellos porque eso con nadie, y me dieron el permiso. Y me senté y ya me grabaron ahí”, dijo.