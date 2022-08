400 migrantes improvisan caravana en Tapachula; pedirán permiso de tránsito

Al menos 400 migrantes salieron en caravana de manera sorpresiva este miércoles desde Tapachula, para llegar al municipio de Huixtla, a unos 45 kilómetros de su punto de partida, donde pedirán a las autoridades federales mexicanas les otorgan permiso de tránsito por el país.

La mayoría del contingente que integra este nueva movilización de migrantes, es proveniente de Venezuela; le siguen centroamericanos y algunos haitianos.

Martha Hidalgo, una ciudadana venezolana, señaló que el cansancio y el agotamiento en la ruta que ha tenido que pasar desde su país hasta México, no le permiten tener recursos económicos ni las fuerzas para seguir adelante, pero sabe que si detiene su marcha podría ser capturada por el Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que ha decidido seguir en la ruta por todo el sur de Chiapas.

Migrantes caminan en Chiapas. Foto: (José Torres)

La mujer de 46 años decidió salir de su país debido a que la dictadura del presidente Nicolás Maduro, condenó de traición a su esposo que funcionaba dentro del gobierno de una de las provincias del país sudamericano.

“En mi país ya no se puede estar, se están yendo todos los que no tienen que ver con el gobierno, esos viven bien y tienen dinero, pero nosotros que somos los que no tenemos los recursos tenemos que salir de nuestro hogar, vender nuestras pertenencias para poder hacer este viaje peligroso e intentar llegar a los Estados Unidos”, dijo.