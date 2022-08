Viruela del Mono: ¿Quiénes deben vacunarse en México? El Dr. Macías responde

El doctor Alejandro Macías Hernández, quien fue Comisionado de Influenza durante la emergencia epidemiológica por la epidemia de influenza AH1N1 en 2009, dio a conocer quiénes son las personas que deberían vacunarse contra la viruela del mono, enfermedad cuyos casos se han incrementado en México hasta sumar 252 contagios confirmados en todo el país con corte al 16 de agosto.

Médico cirujano egresado de la Universidad de Guanajuato y Profesor titular del Área de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Departamento de Medicina y Nutrición en la misma universidad, Macías Hernández destacó en un video compartido en YouTube que el problema del crecimiento logarítmico que esta enfermedad está teniendo en algunos países los llevará a "echar mano de la vacuna" contra la viruela.

Además, reveló la razón por la que no va a ser fácil vacunar a todas las personas en el mundo; "primero es porque no existe tal cantidad de vacunas, hay muy pocos productores de esta vacuna y los países que tienen mucha en reserva, tenían reserva de vacunas de primeras generaciones (...) no son vacunas fáciles de producir", refirió.

¿Cuáles son las vacunas que hay en existencia?

De acuerdo con el doctor Macías Hernández "las vacunas de primera generación, las que existían para la prevención de la viruela, era una vacuna de virus vivo, de vacuna que se producía en piel de ganado vacuno que infectan. Cuando uno se ponía esa vacuna se causa una infección", indicó.

No obstante, el doctor refirió que existe un grave problema con esta vacuna de primera generación: "Se pone en una dosis y el problema está en que de acuerdo con informes anteriores, y estudios más recientes, hay una proporción nada despreciable, se estima hasta uno de 200, de personas que tienen miocarditis por la vacuna".

"Hay otra vacuna de segunda generación, esa ya no se produce directamente en el ganado vacuno, sino en cultivos de células en el laboratorio. También es un virus vivo, también cuando se inyecta produce una infección y también, por desgracia, da una cantidad relativamente alta de miocarditis", explicó Macías Hernández.

TE PUEDE INTERESAR LEER:

Infografía: ¿Quiénes deben vacunarse contra la Viruela del Mono y cuáles son las vacunas autorizadas?

Sobre la posibilidad de utilizarla para combatir la viruela del mono, el doctor explicó: "Sin embargo, con la viruela del mono, es cuestionable que valga la pena vacunar a todo mundo y correr todo el riesgo de la gente que va a tener miocarditis por la vacuna".

Se requiere una vacuna de tercera generación: Macías

Macías Hernández destacó que va a haber una gran lucha internacional por la vacuna de tercera generación. FOTO: Especial

El doctor expuso que lo que se requiere en estos momentos es una vacuna de tercera generación: "Para las fechas actuales lo que necesitaríamos es una vacuna de tercera generación, como la vacuna Jynneos; es europea, no infecta, es un virus que no tiene capacidad de reproducirse y por eso es mucho más noble. Esta se pone en dos dosis y da muchos menos casos de miocarditis. Por eso es que esta es la vacuna de tercera generación que habríamos de necesitar", destacó.

Macías Hernández indicó que esta vacuna no es fácil de conseguir: "Va a haber una gran lucha internacional por esta vacuna, hay actualmente un solo productor en el mundo. Yo creo que el resto de los países deberían empezar a hacer las negociaciones por si eventualmente se necesita".

¿Quiénes deben vacunarse en México contra la viruela del mono?

México necesitaría cientos de miles o quizá algún millón de dosis, refirió el experto. FOTO: Especial

El doctor Macías aclaró quiénes son las personas que deberían vacunarse en México contra la viruela del mono: "A todas los posibles personas que manifiestan tener relaciones sexuales con múltiples parejas, particularmente del mismo sexo, en este caso se está comportando sobre todo en varones que tienen sexo con varones (...) Esos son un grupo de riesgo en donde en algunos países ya se piensa que se va atener que vacunar".

"El segundo grupo de personas a vacunar son los que hayan tenido contacto con una persona que haya tenido viruela, porque en teoría pudieron haberse infectado. Recuerden que para tener viruela del mono se necesita un contacto prolongado, estrecho, de piel a piel, típicamente de una relación sexual, o de una madre con su bebé", destacó.

¿Cuántas vacunas se necesitarían para cubrir la demanda?

"Lo que tenemos en países donde no disponemos de la vacuna es la información," explicó Macías. FOTO: Especial

Macías Hernández declaró que "se estima que Estados Unidos necesitaría decenas de millones de dosis, países como México probablemente, tenemos 125 millones de habitantes, probablemente cientos de miles o probablemente algún millón de dosis (...) pero el problema está en que aunque se negocie en este momento, y aunque haya dinero, no necesariamente se va a tenerla vacuna, por eso hay que insistir; se debe empezar a negociar por si se llega a necesitar", explicó.

El doctor detalló que aunque son pocos los casos de viruela símica en México, éstos siguen creciendo de manera logarítmica "y pudiera llegar el momento en que se diga: 'aquí necesitamos una vacuna', y creo que estamos cerca de eso si no es que ya pasamos ese punto de no retorno."

Macías explicó con lo que cuenta México por ahora para combatir la viruela del mono: "Lo que tenemos en países donde no disponemos de la vacuna es la información, decir cómo se está transmitiendo esto, cómo tenemos que limitar su transmisión; básicamente limitando el número de parejas, buscar mediante un rastreo a los casos, incrementar el número de pruebas para poder encontrar los casos, aislar a los contactos," acotó.

Los países deberían empezar a hacer las negociaciones por si eventualmente se necesita (la vacuna) explicó el doctor. FOTO: Especial

Finalmente, el experto se refirió a aquellas personas nacidas antes de 1972 y que cuentan ya con una vacuna de viruela: "¿nos protege actualmente? Sí, aunque lo más probable es que nos proteja solamente parcialmente y quizá algunos hayamos perdido la inmunidad, no totalmente, pero sí una buena inmunidad que nos dejaría para no tener una enfermedad grave", concluyó.

SIGUE LEYENDO:

Viruela del mono: Secretaría de Salud de Jalisco reporta 69 contagios

Viruela del mono en Nuevo León: Confirman 3 nuevos casos del virus; ya suman 7

Viruela del mono en Querétaro: Confirman segundo caso importado en la entidad