Hoy no circula 24 de agosto: Qué vehículos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Para este miércoles 24 de agosto, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 24 de agosto?

Los autos que no podrán circular son los que porten holograma de verificación 1 y 2 y cuya placa tenga la terminación 3 y 4 o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circulan este miércoles 24 de agosto.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Motoescuela de la CDMX contará con nuevo horario

Con la intención de mejorar la seguridad vial para quienes utilizan la motocicleta como modo de transporte, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que, a partir del próximo 27 de agosto iniciará el programa “Motoescuela Sabatina”.

Lo anterior, con el objetivo de instruir de manera teórica y práctica a personas que ya manejan motocicleta o motoneta, y que se encuentran interesadas en mejorar sus habilidades al conducir por medio de un taller enfocado a la conducción en curvas y la realización correcta del frenado.

