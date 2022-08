Toño Ochoa: Continúa la conformación del "dream team" para la administración municipal de Durango

Continuamos trabajando en la conformación del “dream team”, señaló el presidente electo, Toño Ochoa, al deslindarse de las listas de supuestos nombramientos que circulan en redes sociales.

Aclaró que continúa en la integración de un equipo de profesionales que deberán demostrar su compromiso, talento y convicción, y que entregarán estos tres años de su vida a la construcción de progreso de Durango.

Al abundar sobre los rumores, agregó que “siempre hay gente oficiosa, gente que quiere ‘meterle sal y pimienta’ a este tema”.

Dijo no dar importancia a los trascendidos, “incluso no he visto la lista, ni siquiera la he comentado”.

“Estamos haciendo un trabajo serio, responsable”, indicó en relación con la designación de los integrantes de su gabinete.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa Esteban Villegas a alcaldes electos para gestión e inversión federal en Durango

Integración de un equipo de profesionales. Foto: Especial

Compromiso con los duranguenses

Toño Ochoa mencionó que se tiene toda la responsabilidad y el compromiso de hacer un buen trabajo para los duranguenses, y que en próximos días se dará a conocer la lista oficial.

Ochoa enfatizó que desde el primer día trabajarán en las colonias, fraccionamientos y poblados.

“Escucharemos a la gente, será un gobierno abierto en donde las principales decisiones seguramente pasarán por el consenso de la ciudadanía”. “Vengo a coordinar los esfuerzos, anhelos y sueños de los duranguenses”, finalizó el presidente electo.

SIGUE LEYENDO

Durango pospone discutir el matrimonio igualitario en el Congreso del estado

Durango llega a Yucatán de la mano del gobernador Mauricio Vila

DRV